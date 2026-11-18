جوان آنلاین: مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ ملت‌های اروپا در سطح A با برتری خارج از خانه پرتغال و نروژ به پایان رسید و تکلیف تیم‌های راه یافته به یک‌چهارم نهایی مشخص شد.

در یکی از دیدارهای امشب تیم پرتغال که دومین بازی خود از زمان خداحافظی کریستیانو رونالدو را تجربه می‌کرد، در ورزشگاه «کاردیف سیتی» مقابل میزبانش تیم ولز به برتری ۳ بر ۲ رسید و با کسب ۱۵ امتیاز به عنوان صدرنشین گروه ۴ به مرحله یک‌چهارم نهایی راه یافت.

در این بازی برونو فرناندز (۱۱)، پدرو نتو (۴۳) و کارلوس فوربس (۷۰) برای پرتغال و دیوید بروکس (۱۳) و سوربا توماس (۴۰) برای ولز موفق به گلزنی شدند.

این نتیجه در حالی رقم خورد که پدرو نتو دو بار پیاپی در دقایق ۷۲ و ۷۴ کارت زرد گرفت و از زمین مسابقه اخراج شد تا پرتغال با ۱۰ بازیکن به کار خود ادامه بدهد.

کامبک تماشایی نروژ با درخشش هالند

در دیگر بازی امشب جدال‌ تیم‌های دانمارک و نروژ با برتری ۳ بر ۲ نروژ خاتمه یافت؛ نتیجه‌ای که منجر به صعود این تیم به عنوان تیم دوم گروه ۴ به مرحله یک‌چهارم نهایی شد.

در این بازی ابتدا دانمارک با گل‌های دقایق ۱۱ و ۱۴ راسموس هویلوند و پیر امیل هویبرگ از میهمانش پیش افتاد، اما ارلینگ هالند در دقیقه ۳۷ و مارتین اودگارد در دقیقه ۸۳ برای نروژ گلزنی کردند. این نتیجه تا دقیقه ۶+۹۰ پابرجا بود؛ تا اینکه هالند با گلزنی از روی نقطه پنالتی، تیمش را به پیروزی در این جدال حساس و خارج از خانه رساند و باعث صعود تیمش به مرحله بعدی شد.

از این گروه تیم‌های پرتغال و نروژ به ترتیب با ۱۵ و ۹ امتیاز به یک‌چهارم نهایی صعود کردند و دانمارک و ولز نیز با ۹ و ۳ امتیاز از صعود باز ماندند و باید در پلی‌آف بقا در سطح A به رقابت‌های خود ادامه بدهند.

در پایان مرحله گروهی در سطح A تیم‌های فرانسه، بلژیک، آلمان، هلند، انگلیس، اسپانیا، پرتغال و نروژ به مرحله یک‌چهارم نهایی راه یافتند. همچنین از بین تیم‌های دانمارک، ولز، کرواسی و صربستان و پس از برگزاری دیدارهای پلی‌آف، ۲ تیم در سطح A باقی خواهند ماند و ۲ تیم دیگر به سطح B سقوط می‌کنند. ضمن اینکه ترکیه و جمهوری چک نیز در دوره آینده لیگ ملت‌های اروپا در سطح B رقابت می‌کنند.

قرعه‌کشی مرحله یک‌چهارم نهایی روز جمعه ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران انجام خواهد شد.