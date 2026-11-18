جوان آنلاین: بازار ارز در مرکز مبادله ایران در معاملات روز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ روندی افزایشی را در تمامی پنج ارز منتخب تجربه کرد. بررسی نرخ‌های امروز در مقایسه با معاملات روز سه‌شنبه ۲۶ آبان نشان می‌دهد دلار، یورو، درهم امارات، یوان چین و روبل روسیه همگی با افزایش قیمت همراه شده‌اند.

بر اساس نرخ‌های منتشرشده از سوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت حواله دلار آمریکا امروز به ۱۹۳ هزار و ۳۴۶ تومان و ۴ ریال رسید؛ این در حالی است که نرخ فروش آن در روز گذشته ۱۹۲ هزار و ۸۶۰ تومان بود. به این ترتیب، دلار در معاملات یک روز اخیر حدود ۴۸۶ تومان افزایش قیمت داشته است.

یورو نیز با ادامه روند صعودی خود، امروز به ۲۱۲ هزار و ۸۹۶ تومان و ۵ ریال رسید. این ارز روز گذشته با نرخ ۲۱۲ هزار و ۲۳۱ تومان معامله می‌شد که نشان‌دهنده افزایش حدود ۶۶۵ تومان و ۵ ریالی در معاملات امروز است.

درهم امارات نیز از روند افزایشی بازار ارز عقب نماند. نرخ حواله این ارز که در روز سه‌شنبه ۵۲ هزار و ۵۱۴ تومان بود، امروز به ۵۲ هزار و ۶۱۹ تومان و ۹ ریال رسید و افزایش حدود ۱۰۵ تومان و ۹ ریالی را ثبت کرد.

در بخش ارزهای آسیایی، یوان چین امروز با قیمت ۲۸ هزار و ۹۸۹ تومان و ۷ ریال اعلام شد. این ارز در معاملات روز گذشته ۲۸ هزار و ۹۲۳ تومان قیمت داشت و به این ترتیب حدود ۶۶ تومان و ۷ ریال افزایش را تجربه کرد.

روبل روسیه نیز در معاملات امروز برخلاف روز گذشته که با نرخ ۲ هزار و ۳۳۷ تومان معامله شده بود، به ۲ هزار و ۳۴۳ تومان و ۷ ریال رسید و حدود ۶ تومان و ۷ ریال افزایش قیمت داشت.