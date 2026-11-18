یک مقام دولت صنعا در یمن با اشاره به اینکه نیروهای مسلح یمن همه توهم‌های عربستان درقبال این کشور را از بین برده‌اند، گفت: کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در کنار رژیم اسرائیل ایستاده‌اند و علیه ایران و غزه توطئه می‌کنند.

جوان آنلاین: «محمد منصور» معاون وزیر اطلاع‌رسانی یمن در امور خارجی، در گفت وگو با شبکه خبری «العهد» اظهار داشت: دروغ‌پردازی‌های عربستان سعودی از جمله مشکلاتی است که ما با آن مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه عربستان سعودی به محاصره یمن افتخار کرده و برای این کشور ویرانی و نابودی به همراه آورده است، تاکید کرد: عربستان باید آن یمنی را که زمانی با تکبر با آن رفتار می‌کرد، به فراموشی بسپارد.

این مقام یمنی گفت: عربستان سعودی، امارات و (دیگر) کشورهای حوزه خلیج فارس در کنار اسرائیل ایستاده‌اند و علیه ایران و غزه توطئه می‌کنند. عربستان سعودی از سال ۲۰۱۵ تاکنون برای مزدوران وابسته به خود در یمن، هزینه کرده است.

منصور در عین حال تاکید کرد: ما تمام توهم‌های عربستان را از بین برده و یگان‌های شبه نظامی مزدور عربستان در یمن را درهم شکسته و هزینه‌کردهای مالی عربستان سعودی را بی اثر کرده‌ایم.

این مقام یمنی درباره روند تحولات میدانی در یمن نیز گفت که نیروهای مسلح یمن روز سه‌شنبه هفته جاری ۱۰ منطقه را در استان‌های تعز و لحج آزاد کردند.