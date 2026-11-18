هانگ کائو سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا اعتراف کرد که نیروهای این وزارتخانه در جنگ ایالات متحده علیه ایران، از مهمات تاریخ مصرف گذشته استفاده کردند و اینکار را به تازه کردن نان بیات تشبیه کرد.

جوان آنلاین: سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا گفت که نهاد متبوعش در طول جنگ با ایران مهمات تاریخ گذشته را تغییر کد داده و سپس مورد استفاده کرده است. کائو این عمل را به تازه کردن نان بیات با استفاده از آب و مایکروویو مقایسه کرد.

اعتراف این وزیر دولت دونالد ترامپ همزمان با نگرانی‌ها در مورد ذخایر موشکی ایالات متحده و تنگناهای تولید مهمات مطرح شده است.

کائو به عنوان مقام ارشد غیرنظامی وزارت نیروی دریایی ایالات متحده، در جلسه استماع تایید صلاحیت خود پس از آنکه سناتورها هزینه‌های سنگین پنتاگون برای استفاده از تسلیحات گران قیمت در عملیات «خشم حماسی» علیه ایران را زیر سوال بردند، این اقدام را افشا کرد.

وی اعتراف کرد: «بسیاری از مهماتی که در عملیات خشم حماسی استفاده کردیم، با تغییرکد دوباره مورد استفاده قرار گرفت. این مهمات در کدهای Echo و Foxtrot بودند، به این معنا که تاریخ انقضای آنها گذشته است.»

وال استریت ژورنال خاطرنشان کرده است: مطابق دستورالعمل آژانس لجستیک دفاعی، کدهای Echo و Foxtrot نشان دهنده مهماتی هستند که در حال حاضر قابل استفاده نیستند، اما می‌توان آنها را با بازسازی یا تعمیر محدود مورد استفاده قرار داد.

کائو که کارشناس خنثی سازی مهمات انفجاری بوده، این اقدام را با شیوه نگهداری و استفاده دوباره از مواد غذایی مقایسه کرد.

او گفت: «من از یک خانواده فقیر هستم. چیزهایی مانند نان، تاریخ انقضا ندارند. فقط کمی آب روی آن بزنید، سپس به مدت ۱۵ ثانیه در مایکروویو قرار دهید، آماده استفاده است.»

این مقام وزارت نیروی دریایی جزئیاتی در مورد آنکه کدام مهمات تاریخ مصرف گذشته تغییر کد داده شده و دوباره مورد استفاده قرار گرفته اند، ارائه نکرد.

به نوشته وال استریت ژورنال، باتوجه به اینکه هرکدام از تسلیحات آمریکایی بکار گرفته شده در جنگ علیه ایران، میلیون‌ها دلار هزینه داشتنه، امکان بازیابی و استفاده دوباره از آنها در شرایط اضطراری می‌تواند یک گزینه باشد.

کائو در پاسخ به سوال دب فیشر سناتور جمهوری‌خواه دست به این افشاگری زد که از او پرسید آیا نیروی دریایی میان استفاده از تسلیحات دقیق و گران قیمت و تسلیحات ارزانتر که امکان تولید انبوه آنها وجود دارد، تعادل برقرار می‌کند.

اظهارات سرپرس وزارت نیروی دریایی ایالات متحده همچنین پس از ماه‌ها نگرانی در مورد ذخایر مهمات و موشک‌های گران قیمت استفاده شده در جنگ علیه ایران مطرح می‌شود.

مطابق گزارشی که بازرس کل پنتاگون در ماه سپتامبر (شهریور) با استناد به یافته‌های دفتر معاون وزیر جنگ در امور خرید و پشتیبانی منتشر کرد، هزینه‌ مهمات مصرف شده در جنگ علیه ایران منجر به کاهش راهبردی موجودی مهمات ایالات متحده شده است و کمبودها و تنگناهای پایگاه‌های تولید برای تامین دوباره را آشکار کرد.