آمریکا که قرار بود امنیت منطقه غرب آسیا را تامین کند قادر به تامین امنیت نظامیانش نیست و قصد دارد ۱۷ پناهگاه برای آنها بسازد.

جوان آنلاین: بر اساس اسناد خریدهای دولتی آمریکا که خبرگزاری ریانووستی بررسی کرده است، ارتش این کشور قصد دارد ۱۷ پناهگاه بتنی برای حفاظت از نظامیان خود در سرزمین‌های اشغالی، عربستان سعودی و لبنان احداث کند.

ریانووستی درباره دلیل ساخت پناهگاه توسط آمریکا نوشت: این اقدام ناشی از افزایش نگرانی های امنیتی برای نظامیان آمریکایی است.

این رسانه روس نوشت: این پناهگاه‌های بتنی با سازه‌های پیش‌ساخته و مقاوم در برابر حملات موشکی و پهپادی احداث می شوند.

بر اساس اطلاعیه خرید ارتش آمریکا که ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۲ آبان ۱۴۰۵) منتشر شده است، از مجموع این پناهگاه‌ها، ۱۰ مورد در یک پایگاه نظامی در سرزمین‌های اشغالی، پنج مورد در دو پایگاه عربستان سعودی و دو مورد نیز در دو پایگاه نظامی در لبنان ساخته خواهد شد.

این طرح با هدف جایگزینی پناهگاه‌های غیراستاندارد فعلی، از جمله سازه‌های ساخته‌شده با کانتینرهای حمل‌ونقل اجرا می‌شود. ارتش آمریکا در اسناد مربوط به این پروژه، شرایط امنیتی منطقه را تشدیدشده توصیف کرده و احداث سازه‌های حفاظتی جدید را ضرورتی فوری و دارای اولویت بالا دانسته است.

بر اساس مشخصات اعلام‌شده، هر پناهگاه از سه بخش بتنی مسلح تشکیل خواهد شد و در ورودی آن درهای فولادی و موانع بتنی حفاظتی نصب می‌شود. همچنین برای افزایش مقاومت سازه‌ها در برابر موج انفجار و ترکش، دیوارها و سقف‌ها با کیسه‌های شن تقویت خواهند شد.

ارتش آمریکا قصد دارد این پروژه را حداکثر طی ۴۵ روز پس از صدور دستور آغاز کار به پایان برساند. در اسناد مناقصه نیز بر ضرورت بسیج سریع شرکت‌های ساختمانی و مهندسی واجد شرایط در هر سه کشور تأکید شده است.

با این حال، نام پایگاه‌ها و محل دقیق احداث پناهگاه‌ها اعلام نشده و قرار است این اطلاعات تنها در اختیار پیمانکاران واجد شرایط قرار گیرد. همچنین مهلت اعلام آمادگی شرکت‌های متقاضی برای مشارکت در این پروژه ۲۵ نوامبر ۲۰۲۶ (۴ آذر ۱۴۰۵) تعیین شده است.