جوان آنلاین: رکورد جابه‌جایی روزانه مسافر در مترو تهران شکسته شد و آمار استفاده از این ناوگان حمل‌ونقل عمومی در روز یکشنبه ۲۴ آبان به بیش از ۲ میلیون نفر رسید.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: روز یکشنبه ۲۴ آبان، با ثبت ۲ میلیون و ۴۴ هزار و ۵۲۸ مسافر در یک روز، بالاترین آمار جابه‌جایی مسافر در تاریخ بهره‌برداری مترو تهران به ثبت رسید.

وی با اشاره به تشدید آلودگی هوا و ضرورت توسعه حمل‌ونقل پاک افزود: در شرایطی که آلودگی هوا و پیامدهای آن برای شهروندان پایتخت اهمیت توسعه حمل‌ونقل پاک را بیش از گذشته نمایان کرده است، استقبال مردم از مترو، انگیزه مدیریت شهری را برای گسترش شبکه مترو و تقویت حمل‌ونقل عمومی افزایش می‌دهد.

زاکانی در پایان از همراهی شهروندان و تلاش شبانه‌روزی کارکنان شهرداری تهران قدردانی کرد.