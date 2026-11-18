جوان آنلاین: سرهنگ علی‌اصغر شریفی، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ از ثبت ۳۷۳ هزار تخلف پوشش و مخدوش‌کردن پلاک خودروها و موتورسیکلت‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در این مدت ۱۳۱ هزار تخلف مربوط به موتورسیکلت‌ها و ۲۴۲ هزار تخلف مربوط به خودروها بوده است.

وی با اشاره به آمار تخلفات در مهرماه افزود: در این ماه ۱۱ هزار موتورسیکلت و ۲۰ هزار خودرو به دلیل پوشش یا مخدوش‌کردن پلاک اعمال قانون شدند.

شریفی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون ۴۶۰ نفر از متخلفان به مراجع قضایی معرفی شده‌اند که ۱۰۳ نفر از این افراد مربوط به مهرماه بوده‌اند.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه بیش از ۷۸ هزار موتورسیکلت در محل متوقف و پوشش پلاک آن‌ها برداشته شده است، گفت: پس از رفع تخلف، پیامک جریمه برای مالک وسیله نقلیه ارسال می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه پلاک، هویت وسیله نقلیه محسوب می‌شود، اظهار کرد: هرگونه تغییر در ارقام پلاک، مطابق ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی جرم است و تخلفات مربوط به پلاک از طریق دوربین‌های نظارتی نیز قابل شناسایی است.

شریفی با اشاره به کاهش تخلفات پوشش پلاک موتورسیکلت‌ها در پی اقدامات فرهنگی و آموزشی افزود: میزان جریمه این تخلف به ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.

بر اساس اعلام پلیس راهور، جریمه نصب پلاک غیراستاندارد یا خارجی ۳۵۰ هزار تومان، نداشتن پلاک جلو یا عقب یا ناخوانا بودن آن ۴۰۰ هزار تومان، تغییر محل نصب پلاک ۹۰ هزار تومان و نصب نکردن پلاک بزرگ‌تر در عقب وسایل نقلیه سنگین ۹۰ هزار تومان است.

همچنین جریمه پوشاندن، دستکاری یا ناخوانا کردن پلاک ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده است.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول در روزهای بارانی و برفی، بر هماهنگی پلیس، معاونت حمل‌ونقل و ترافیک و خدمات شهری شهرداری تأکید کرد.

وی همچنین از رانندگان خواست پیش از تردد در مسیرهای برفی، تجهیزات زمستانی از جمله زنجیرچرخ را همراه داشته باشند و از سلامت بخاری و برف‌پاک‌کن خودرو اطمینان حاصل کنند.

شریفی با اشاره به اجرای طرح محدودیت تردد زوج و فرد از درِ منزل در روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ نیز گفت: در این روز خودروهایی مجاز به تردد هستند که رقم آخر پلاک آن‌ها زوج باشد.