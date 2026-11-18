مدیر دفتر سیاسی ائتلاف ۱۴ فوریه، احکام صادر شده علیه علمای شیعه را ظالمانه و سیاسی خواند و گفت که اعتراضات عمومی نشان می‌دهد که رویارویی با رژیم بحرین وارد مرحله خطرناکی شده است.

جوان آنلاین: تشدید اقدامات سرکوبگرانه رژیم بحرین علیه علمای و روحانیون شیعی طی روزهای اخیر با صدور احکام ظالمانه علیه ده‌ها تن از روحانیون بحرینی افزایش یافته است.

در همین رابطه، دکتر ابراهیم العرادی، مدیر دفتر سیاسی ائتلاف ۱۴ فوریه، به بررسی احکام صادرشده علیه علما و فعالان پرداخته و آن‌ها را با روندی سیاسی و امنیتی مرتبط دانست که نمادهای دینی و جامعه بحرین را هدف قرار می‌دهد. او نسبت به سوءاستفاده از جنگ علیه ایران برای تسویه‌ حساب با شیعیان هشدار داده و تأکید کرد که اتفاقات اخیر برای تسلیم کردن مؤسسات دینی و تغییر هویت اجتماعی و سیاسی کشور انجام می‌شود.

العرادی در گفت‌وگو با شبکه المسیره احکام صادر شده علیه روحانیون شیعی را سیاسی و فاقد معیارهای قانونی دانست و تصریح کرد که این احکام علیه شخصیت‌های دینی‌ صادر شده که فعالیتشان بر تبلیغ و ترویج آموزه‌های دینی متمرکز بود. وی می افزاید که نیروهای امنیتی به همین علت به مساجد و حسینیه‌ها یورش بردند، اموال برخی صندوق‌ها و مؤسسات مالی را تصرف کردند و وجوه خمس و زکات را مصادره کرده آن را در زمره دارایی‌های مرتبط با تروریسم و تأمین مالی آن طبقه‌بندی کردند.

وی با تأکید بر اینکه «این مسیر اشتباه است و نظام را با خشم و نارضایتی داخلی بیشتری روبه‌رو خواهد کرد» افزود که محدودیت‌های گسترده علیه شهروندان، به‌ ویژه شیعیان بحرین به شدت افزایش یافته و آنها در معرض تمسخر و تخریب رسانه‌ای قرار گرفته‌اند و زندگی دینی آنان نیز با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی روبه‌رو شده است.

العرادی گفت که نظام بحرین سیاست تغییر بافت جمعیتی و اعطای تابعیت با انگیزه‌های سیاسی را در پیش گرفته تا شیعیان را از مشارکت در زندگی سیاسی کنار بزند و آنان را به‌عنوان یک اقلیت معرفی کند؛ این در حالی است که آنها اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.

وی از مدیریت نامناسب نظام بحرین در پرونده‌های سیاست خارجی انتقاد کرده و گفت که عربستان سعودی به عنوان بزرگ‌ترین متحد آل‌خلیفه، در یمن ضربه‌ای سنگین دریافت کرده و ترامپ نیز انتخابات میان‌دوره‌ای را باخته است. پس از این تحولات چه کسی می‌تواند از حمد آل‌خلیفه دفاع کند؟

وی با تأکید بر اینکه شیعیان در برابر این سیاست‌ها سر خم نخواهند کرد، ابراز داشت که رویارویی با نظام حاکم وارد مرحله‌ای خطرناک شده است. هدف قرار دادن علما، اعمال سیاست سرکوب مدارس دینی، مساجد و حسینیه‌ها، در کنار بازداشت‌ها و سلب تابعیت‌ها، بخشی از روندی یکپارچه برای تسلیم کردن جامعه بحرین است.

العرادی در پایان ابراز داشت که این رویکرد به پایان یافتن مخالفت‌های مردمی منجر نخواهد شد و اعتراض‌هایی که در این کشور رخ داد، بیانگر تداوم پایبندی مردم به هویت دینی خود و مخالفت با سیاست‌های نظام آل‌خلیفه است.