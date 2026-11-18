رئیس‌جمهور چین بر ضرورت حل اختلافات از طریق گفت‌وگو، حمایت از نظام تجارت چندجانبه و گسترش همکاری‌های فناورانه تأکید کرد.

جوان آنلاین: شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین در اجلاس تجاری همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (آپک) اعلام کرد اقتصاد منطقه آسیا و اقیانوسیه به پشتوانه ثبات بلندمدت منطقه‌ای، به یکی از موتورهای مهم رشد اقتصاد جهانی تبدیل شده است.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری میان اعضای آپک گفت کشورهای عضو باید اختلافات خود را از طریق گفت‌وگو حل‌وفصل کنند و با همکاری مشترک بر چالش‌های پیش‌رو غلبه یابند.

رئیس‌جمهور چین همچنین بر حمایت قاطع اعضای آپک از نظام تجاری چندجانبه با محوریت سازمان تجارت جهانی تأکید کرد و خواستار گسترش همکاری‌ها در حوزه نوآوری‌های فناورانه، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی شد.

شی جین‌پینگ با اشاره به سیاست اقتصادی پکن گفت: چین بازار بزرگ و باز خود را در اختیار جامعه تجاری جهان قرار خواهد داد و با کاهش تعرفه‌ها و گسترش دسترسی به بازار، تلاش می‌کند محیطی باثبات‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر برای فعالیت کسب‌وکارهای جهانی فراهم کند.

وی همچنین تأکید کرد عزم چین برای همکاری و دستیابی به منافع متقابل با همه کشورها، فارغ از تحولات و شرایط جهانی، تغییری نخواهد کرد.