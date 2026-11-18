رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران هواشناسی گفت: تا اول آذر در بیشتر مناطق کشور جوی آرام همراه با افزایش نسبی دما حاکم است و امروز در برخی نقاط ۸ استان بارش‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

جوان آنلاین: صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور، در گفتگو با مهر، با تشریح آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: امروز (چهارشنبه، ۲۷ آبان) در برخی نقاط استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، کردستان، زنجان، قزوین، البرز و تهران در بعضی ساعات بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود و در سایر مناطق کشور تا روز یکشنبه (یکم آذر) جوی آرام همراه با افزایش نسبی دما، به‌ویژه در نوار شمالی کشور، مورد انتظار است.

وی افزود: از روز چهارشنبه (۲۷ آبان) تا روز جمعه (۲۹ آبان) در مناطق شمال غرب، غرب، بخش‌هایی از مرکز کشور و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی، در برخی ساعات وزش باد رخ خواهد داد که موجب کاهش غلظت آلاینده‌ها در این مناطق می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: در بازه زمانی یادشده، افزایش نسبی دما در نوار شمالی کشور، به‌ویژه استان‌های ساحلی خزر و اردبیل، پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان با اشاره به تغییرات جوی در روزهای آینده گفت: از اواخر روز یکشنبه (یکم آذر) در برخی مناطق شمال غرب کشور افزایش ابر و بارش پراکنده رخ خواهد داد.

وی در تشریح وضعیت جوی پایتخت نیز یادآور شد: آسمان تهران امروز (۲۷ آبان) کمی ابری تا نیمه‌ابری خواهد بود و در بعضی ساعات غبار محلی پیش‌بینی می‌شود. همچنین به‌تدریج وزش باد در تهران آغاز خواهد شد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: حداقل دمای تهران امروز ۱۰ درجه و حداکثر دما ۱۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی شده است.