«دنیل دیویس» افسر بازنشسته ارتش و تحلیلگر سیاست خارجی آمریکا در پیامی با اشاره به اینکه تمام تلاش‌های اوکراین و اروپا برای وارد کردن آسیب و ضربه زدن به روسیه هیچ کمکی به پایان یافتن جنگ نمی‌کند، تاکید کرد: غرب با رویای پیروزی بر روسیه فقط به اوکراین آسیب می‌رساند.

جوان آنلاین: دیویس در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) با اشاره به درگیری میان مسکو و کی‌یف نوشت: مدت‌ها پیش باید به این درگیری پایان می‌دادیم.

وی افزود: پایان دادن به این درگیری می‌توانست مردم اوکراین و صدها هزار نفر از مردان این کشور را که در جریان جنگ جان خود را از دست دادند، نجات دهد.

این تحلیلگر آمریکایی در ادامه خاطرنشان کرد: اما ما به دلیل تکبر و تمایل رقت‌انگیز خود برای دیدن شکست روسیه، اوکراین را به نابودی محکوم می‌کنیم.

به گزارش ایرنا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز ۲۱ فوریه سال ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

سه روز پس از آن یعنی پنجشنبه پنجم اسفند سال ۱۴۰۰، پوتین عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تغییر وضعیت داد و این جنگ همچنان ادامه دارد.