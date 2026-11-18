وزارت خارجه یمن در بیانیه‌ای از عربستان سعودی خواست تا واقعیت تحولات و تغییرات منطقه را درک کرده و آن را بپذیرد.

جوان آنلاین: وزارت خارجه یمن در این بیانیه تاکید کرد که اشتباه بودن محاسبات نظام عربستان یکی پس از دیگری مشخص و آشکار می‌شود و ریاض باید واقعیت تحولات منطقه را درک کند.

این بیانیه می‌افزاید: هرچه عربستان به جنایت‌های بیشتری دست بزند، مسئولیت ما برای بازپسگیری حقوق ملت و پایان دادن به سلطه عربستان بر یمن افزایش می‌یابد.

در ادامه این بیانیه آمده است: عربستان باید بداند که یمن کشوری مستقل و دارای حاکمیت است و پرونده‌ای در کیف کمیته ویژه عربستان نیست.

وزارت خارجه یمن در پایان این بیانیه تاکید کرد که آزادی و استقلال دو هدف است که صرف نظر از تحولات و میزان هزینه‌ها، باید محقق شوند.