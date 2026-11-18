جوان آنلاین: جفریس در جریان یک نشست خبری گفت: آنچه روشن است اینکه جنگ پرهزینه و بی‌دلیل در ایران باید پایان یابد.

وی تاکید کرد: این جنگ باید همین امروز به پایان برسد.

عضو دموکرات کنگره آمریکا همچنین با بیان اینکه جنگ تجاوزکارانه ایالات متحده علیه ایران برای مردم آمریکا یک فاجعه بوده است، تاکید کرد: این جنگ هزینه‌های مردم آمریکا از جمله قیمت بنزین، مواد غذایی و گازوئیل را به شدت افزایش داده است.

جفریس در ادامه خاطرنشان کرد: این وضعیت برای مردم آمریکا غیرقابل قبول است و آنها آن را کاملا رد کرده‌اند.

وی همچنین در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس با اشاره به اینکه مردم آمریکا خواهان تغییری چشمگیر در زندگی خود هستند، تصریح کرد: اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا سخت در تلاش هستند تا این امر محقق شود.

به گزارش ایرنا، «حکیم جفریس» پیش‌تر در اظهاراتی با انتقاد شدید از عملکرد وزیر جنگ این کشور، حمایت قاطع خود از استیضاح او را اعلام و تاکید کرده بود: پیت هگست باید کنار برود.

جفریس که انتظار می رود سال آینده ریاست مجلس نمایندگان آمریکا را بر عهده بگیرد، در مصاحبه با شبکه خبری ای‌بی‌سی گفت: من قاطعانه با طرح استیضاح هگست موافق هستم.

وی همچنین با بیان اینکه وزیر جنگ آمریکا از قدرت خود سوءاستفاده کرده است، افزود: هگست امنیت ملی ما را تضعیف و جنگی بی‌دلیل و پرهزینه با ایران را طراحی کرده است که قیمت‌ها را برای مردم آمریکا به شدت افزایش داده و کشور ما را ناامن‌تر کرده است.

جفریس همچنین با اشاره به احتمال حمایت سایر اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از طرح استیضاح هگست، اعلام کرد: اعضای فراکسیون دموکرات در مجلس نمایندگان در نشست روز سه‌شنبه درباره این طرح گفت وگو خواهند کرد اما اطمینان دارم که حمایت بسیار قوی از این طرح صورت خواهد گرفت.

در همین ارتباط «توماس مسی» نماینده جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی که بارها با دونالد ترامپ رئیس جمهور جنگ‌طلب و متوهم آمریکا دچار اختلاف شده است، اعلام کرد که قصد دارد از روز دوشنبه (۱۸ آبان) طرحی برای استیضاح هگست ارائه کند.

بر اساس طرح پیشنهادی مسی، هگست به هشت دلیل از جمله نقض «قانون اختیارات جنگی» مصوب ۱۹۷۳ ایالات متحده، باید از کار برکنار شود.

حکیم جفریس پیش‌تر در اظهاراتی با انتقاد شدید از سیاست‌های جنگ‌طلبانه دونالد ترامپ، تاکید کرده بود: مردم آمریکا از عملکرد رئیس جمهور ایالات متحده و جمهوری‌خواهان بیزار شده‌اند.

جفریس در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌ان گفت: این دولت به وعده خود برای شروع نکردن جنگ در خاورمیانه و پایان دادن به جنگ‌های بی‌پایان عمل نکرد و دقیقا برعکس عمل کرد و جنگ بی‌دلیل، خودسرانه و پرهزینه علیه ایران را آغاز کرد.

وی افزود: ما در حال حاضر با موفقیت سه قطعنامه مختلف اختیارات جنگی را در مجلس نمایندگان تصویب کرده‌ایم و به طور تهاجمی این قطعنامه‌ها را پیش خواهیم برد تا این جنگ بی‌دلیل را به نفع مردم آمریکا پایان دهیم.

رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا در ادامه با اشاره به اینکه تعرفه‌های ترامپ هزینه‌ها برای مرم عادی آمریکا را سالانه هزاران دلار افزایش داده است، خاطرنشان کرد: سیاست‌های اقتصادی جمهوری‌خواهان یک فاجعه بوده است؛ آنها قول دادند از روز اول هزینه‌ها را کاهش دهند، اما هزینه‌ها نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است.