حازم قاسم سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در بیانیه‌ای به اظهارات شورای صلح واکنش نشان داد و گفت که اظهارات منابعی در شورای صلح پیرامون ضرورت خلع سلاح غزه و کناره‌گیری جنبش مذکور از قدرت و اداره غزه، ادعاهایی دروغین و اقدامی آشکار در راستای گمراهسازی است.

جوان آنلاین: سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در این بیانیه افزود: «این جنبش و گروه‌های فلسطینی به تفاهماتی با شورای صلح درباره سازوکارهای برخورد با مساله سلاح در درون حوزه فلسطین دست یافته‌اند؛ همچنین بر سر اداره نوار غزه از سوی یک کمیته تکنوکرات توافق حاصل شده و این جنبش آمادگی کامل خود را برای واگذاری اداره نوار غزه به این کمیته اعلام کرده و گام‌های عملی در این راستا برداشته است.»

سخنگوی حماس تأکید کرد: «ما از شورای صلح می‌خواهیم به روند گمراهسازی پایان دهد؛ رویکردی که به باور ما با هدف سرپوش گذاشتن بر ناتوانی این شورا در انجام وظایف خود و همدستی‌اش با موضع اسرائیل صورت می‌گیرد.»

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی پیش تر گزارش داده بود که «شورای صلح» در پیامی به مقام‌های سیاسی هشدار داده است که اگر در ماه‌های آینده پیشرفتی در پرونده غزه حاصل نشود، آنها به‌ تنهایی با مشکل غزه مواجه خواهند ماند.