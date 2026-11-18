درپی ششمین روز از اختلالات فنی در زیرساخت‌های حیاتی آمریکا، از شبکه ارتباطی فوق‌محرمانه آژانس امنیت ملی و سامانه هوانوردی گرفته تا خدمات بانکی و شرکت‌های فناوری، قانون‌گذاران هر دو حزب خواستار ارائه توضیحات فوری دولت ترامپ به کنگره شدند و درباره احتمال دخالت عوامل مخرب و حملات سایبری ابراز نگرانی کردند.

جوان آنلاین: «حکیم جفریز» رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا که از گزینه‌های اصلی تصدی ریاست این مجلس در سال آینده به شمار می‌رود، روز سه‌شنبه این اختلالات را «نگران‌کننده» توصیف کرد و گفت: «مشخص نیست که آیا همه این موارد به زیرساخت‌ها مربوط می‌شوند یا اینکه پای فعالیت مخربی در میان است.»

نماینده ایالت نیویورک گفت: «به نظر من، تا زمانی که یک جلسه توجیهی در سطح عالی برای گروه هشت نفره برگزار نشود، برای نتیجه‌گیری هنوز خیلی زود است.»

موج اختلالات زیرساختی در آمریکا؛ کنگره خواستار پاسخگویی دولت ترامپ شد

اصطلاح «گروه هشت نفره» به هشت مقام ارشد کنگره گفته می‌شود که از سوی قوه مجریه درباره مسائل اطلاعاتی فوق‌محرمانه توجیه می‌شوند.

این گروه شامل رئیس مجلس نمایندگان، رهبر اقلیت مجلس نمایندگان، رهبر اکثریت سنا، رهبر اقلیت سنا و روسا و اعضای ارشد اقلیت کمیته‌های اطلاعاتی مجلس نمایندگان و سنا است.

جفریز افزود: «به نظر من، به نقطه‌ای رسیده‌ایم که باید جلسه توجیهی مشترکی برای هر دو مجلس برگزار شود؛ جلسه‌ای برای نمایندگان مجلس، اعم از دموکرات و جمهوری‌خواه و جلسه‌ای برای سناتورها از هر دو حزب تا درباره تمام تحولاتی که طی یک هفته گذشته یا بیشتر رخ داده است، توضیح داده شود.»

نانسی میس نماینده جمهوری‌خواه کارولینای جنوبی و مایک لاولر نماینده جمهوری‌خواه نیویورک که هر دو در آستانه پایان دوره نمایندگی خود هستند، نیز خواستار شفافیت بیشتر دولت در این زمینه شدند.

میس گفت: «پنج اختلال بزرگ در کمتر از یک هفته؛ مایکروسافت، ورک‌دی، اداره هوانوردی فدرال، بانک‌های بزرگ و اکنون شبکه ارتباطی فوق‌محرمانه آژانس امنیت ملی. کنگره باید فوری در جریان قرار بگیرد. مردم آمریکا حق دارند بدانند چه اتفاقی در حال رخ دادن است.»

لاولر نیز در درخواست خود برای برگزاری جلسات توجیهی کنگره، به حمله سایبری به نزدیک به ۲۰۰ وب‌سایت اشاره کرد که خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه گزارش داده بود.

لاولر در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «با توجه به حمله سایبری امروز و در کنار توقف پروازها از سوی اداره هوانوردی فدرال، اختلالات بانکی و مشکل مایکروسافت، ضروری است که دولت فورا کنگره را درباره ماهیت دقیق این مشکل در جریان قرار دهد تا بتوانیم واکنشی هماهنگ از سوی تمام بخش‌های دولت داشته باشیم.»

وی افزود: «اگرچه ممکن است برخی از این حوادث تصادفی و بی‌ارتباط با یکدیگر باشند، روشن است که باید امنیت سایبری و استفاده مخرب از هوش مصنوعی را جدی بگیریم و بدون تاخیر اقدام کنیم.»

در همین حال، کتی هوکول فرماندار نیویورک که پیش‌تر خواستار استعفای شان دافی وزیر حمل‌ونقل آمریکا در پی توقف سراسری پروازها از سوی اداره هوانوردی فدرال شده بود، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت: «زمانی که برای نخستین بار فرماندار شدم، نسبت به سرعت واکنش ما یا توانایی‌مان برای مدیریت بحران‌های پیچیده‌ای که عصر جدید وابسته به فناوری پیش روی ما قرار داده است، اطمینان نداشتم.»

وی ادامه داد: «به همین دلیل، توانمندی‌های این بخش را به‌طور قابل‌توجهی تقویت کردم. یکی از برجسته‌ترین متخصصان امنیت سایبری کشور را پیدا و استخدام کردم. او یک تیم کامل تشکیل داد. خودم نیز در تمرین‌های شبیه‌سازی بحران آنها شرکت کرده‌ام؛ تمرین‌هایی که در آنها تمام سناریوهای احتمالی، حتی سناریوهای فاجعه‌بار و نحوه واکنش به آنها را بررسی می‌کنیم. این اقدامات را با همکاری شهر نیویورک نیز انجام داده‌ایم.»

برگزاری آزمایش سراسری سامانه هشدار اضطراری آمریکا

همزمان، آزمایش سراسری سامانه هشدار اضطراری آمریکا روز سه‌شنبه ۱۷ نوامبر (۲۶ آبان) ساعت ۲:۲۰ بعدازظهر به وقت شرق آمریکا، با مشارکت آژانس مدیریت بحران فدرال و کمیسیون ارتباطات فدرال برگزار شد.

در جریان این آزمایش، برنامه‌های عادی شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی در سراسر آمریکا برای حدود یک دقیقه قطع شد و پیام آزمایشی هشدار پخش شد.

این پیام تاکید داشت که هشدار صرفا آزمایشی است و شهروندان نیازی به انجام هیچ اقدامی ندارند.

با این حال، هنوز گزارش رسمی از سوی آژانس مدیریت بحران فدرال درباره ارزیابی نهایی عملکرد فنی سامانه و نتایج آزمایش منتشر نشده است.