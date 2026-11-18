سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در اظهاراتی با اشاره به عواقب عملیات‌های نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در عراق، یوگسلاوی و لیبی، تاکید کرد که ماموریت‌های ناتو همیشه بحران‌های عمیقی ایجاد کرده است.

جوان آنلاین: لاوروف در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: هر جا که ناتو فراتر از قلمرو کشورهای عضو خود گسترش یافته، بحران‌های عمیقی پدید آمده است.

وی افزود: ناتو به طور فعال در حال توسعه حضور نظامی خود در منطقه آسیا - اقیانوسیه برای مهار چین است.

لاوروف همچنین با اشاره به اینکه برگزاری یک نشست سه‌جانبه میان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای تاریخ ۱۹ نوامبر (پنجشنبه ۲۸ آبان) و در حاشیه سی و سومین نشست سران مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اپک) در شنژن چین برنامه‌ریزی شده است، تاکید کرد: اگر رهبران سه کشور از برگزاری این دیدار به نتیجه‌ای برسند، دیدار مجدد برای آنها چندان دشوار نخواهد بود.

وی در ادامه درباره مذاکرات سه‌جانبه روسیه، آمریکا و اوکراین، خاطرنشان کرد: این مذاکرات ادامه خواهد یافت.