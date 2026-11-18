رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه هر تجاوز دیگری به ایران، با خفت و شکست متجاوزان همراه می‌شود، گفت: نیرو‌های مسلح در دو جنگ تحمیلی اخیر، پوزه آمریکا و رژیم صهیونیستی را به خاک مالیدند.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در ادامه بازدیدها و سرکشی‌های خود از مراجع و مراکز و سازمان‌های تابعه قضایی، با حضور در سازمان قضایی نیروهای مسلح، از بخش‌های مختلف این سازمان بازدید کرد و در چند شعبه تخصصی این مرجع قضایی حضور یافت.

رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید خود از سازمان قضایی نیروهای مسلح، در یکی از شعب دادگاه نظامی، پس از مطالعه‌ موردی چند پرونده، توصیه‌هایی تخصصی را خطاب به مسئولان امر مطرح کرد و مشخصاً تاکید داشت:یکی از اهداف ما در سرکشی‌ها و بازدیدها از مراجع و مراکز قضایی، آسیب‌شناسی و مسئله‌محوری در جهت اصلاح فرآیندهایی است که منتهی به اطاله دادرسی می‌شوند. باید تا آنجایی که امکان دارد، تمهیداتی بیندیشیم که فرآیندهای مرتبط با رسیدگی به پرونده‌ها، کوتاه گردد و نتیجتاً اطاله‌ دادرسی کمتر شود. گاهی مقام قضایی در خلال رسیدگی‌های خود به پرونده‌ها، به یک فرآیند زائد و غیرضروری برخورد می‌کند که انجام دادن و یا ندادن آن فرآیند، تأثیری در رسیدگی‌ها ندارد؛ فلذا می‌توان آن فرایند زائد و غیرضرور را حذف کرد تا در رسیدگی‌ها و احقاق حقوق، تسریع شود.

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رئیس دستگاه قضا در یکی دیگر از شعب دادگاه، پس از مطالعه‌ یک پرونده، خطاب به مسئولان ذیصلاح گفت: وفق گزارش دریافتی، تعداد قابل توجهی پرونده به سازمان قضایی نیروهای مسلح، با محوریت درخواست اِعمال ماده ۴۷۷ و اِعاده دادرسی، ارجاع شده است؛ در نهایت از این تعداد، تنها معدودی پرونده، خلاف بیّن شرع تشخیص داده شده‌اند. برای بررسی درخواست اِعمال ماده ۴۷۷، بالغ بر چندین قاضی درگیر می‌شوند و در نهایت، از میان کثیری از درخواست‌ها، صرفاً قلیلی پذیرفته می‌شوند. این روند می‌تواند زمینه اطاله دادرسی‌ها را فراهم آورد. وقتی چندین قاضی، درگیر بررسی رأیی می‌شوند که خلاف بیّن شرع بودن یا نبودن آن محرز نیست، یعنی ما با فرآیندی دارای اِشکال مواجه‌ایم. خلاف بیّن شرع، نام و عنوان مشخصی دارد؛ یعنی رأیی که خلاف شرع بودن آن برای قاطبه‌ خبرگان، محرز باشد.

رئیس عدلیه افزود: ضروری است تدابیری اتخاذ شود که به صرف وصول هر درخواست اِعمال ماده ۴۷۷، در قبال آن، سازوکار بررسی ویژه و زمان‌گیر شکل نگیرد که بدین‌واسطه، سایر امور مهم زمین بماند. برای نمونه، وقتی پیرامون رأی یک قاضی، درخواست اِعمال ماده ۴۷۷ شده است، می‌توان با خودِ قاضیِ صادرکننده رأی، مستقیماً صحبت کرد و استدلال‌های او را شنید؛ بعضاً این استدلال‌ها، محکم و متقن هستند و با توضیحات قاضی، مشخص می‌شود که رأی صادره، مبرا از خلاف شرع بودن است. یا تدبیر دیگری که می‌توان اتخاذ کرد آن است که وقتی در قبال آرای یک مرجع قضایی، چندین مرتبه، ماده ۴۷۷ اِعمال می‌شود، با مقامات قضایی مربوطه، جلسه برگزار کرد و علل صدور آرای خلاف بیّن شرع از ناحیه‌ آنها را مورد بررسی و آسیب‌شناسی ویژه قرار داد.

قاضی‌القضات در شعبه دیگری از دادگاه نظامی، پس از آنکه گزارش میزان تعیین‌تکلیف پرونده‌های معوق و اصطلاحاً رسوبی (پرونده‌هایی که از زمان مفتوح شدن آنها بیش از یک سال می‌گذرد) را دریافت کرد، خطاب به مسئولان ذیربط گفت: تدابیر و تمهیدات مدیران سازمان قضایی نیروهای مسلح در جهت تعیین‌تکلیف و مختومه کردن پرونده‌های معوق و رسوبی قابل تقدیر است؛ لکن آنچه اهمیت مضاعف دارد، آن است که به‌گونه‌ای تدبیر و تمهید شود که دیگر اساساً شاهد رسوبی و معوق شدن پرونده‌ها نباشیم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، در جریان بازدید خود از شعب مختلف دادگاه انتظامی، تاکید کرد: از زمانی که حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورخاقان، متصدی مسئولیت در سازمان قضایی نیروهای مسلح شدند، بسیاری از موضوعات در این سازمان، انتظام و سامان مطلوب‌تری گرفت؛ مبحث کاهش چشمگیر پرونده‌های رسوبی و معوق، یکی از مظاهر و نمودهای این امر است. در بحث محاکمات و مجازات مجرمین و اِعمال اشد مجازات و یا اعطای ارفاقات قانونی و عفوها نیز، نظم و نسق بسیار مطلوب‌تری در سازمان قضایی نیروهای مسلح حاکم شده است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه بازدید خود از شعب مختلف دادگاه نظامی، در یکی از این شعب، پس از مطالعه‌ چند پرونده، گفت: علت‌یابی و ریشه‌یابی نقص و یا نقض پرونده‌ها، موضوع بسیار مهمی است. اگر مقام قضایی ذیصلاح مشاهده کرد که کیفرخواست‌های صادره از فلان شعبه بازپرسی، به کرّات در دادگاه نظامی با نقص مواجه می‌شود، حتماً موضوع را علت‌یابی و آسیب‌شناسی کند؛ همچنین چنانچه آرای شعبه‌ای از دادگاه نظامی به کرّات در دیوان‌عالی کشور با نقض مواجه شد هم موضوع را علت‌یابی و آسیب‌شناسی کنید.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، در ادامه‌ حضور خود در سازمان قضایی نیروهای مسلح، در جمع قضات و کارکنان این سازمان حضور یافت و ضمن عرض خدا قوت به آنها، اظهار کرد: قضات و کارکنان شاغل در سازمان قضایی نیروهای مسلح، بویژه در یک سال و نیم اخیر و پس از جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، حقیقتاً جهاد مستمر داشتند و دستگاه قضا را روسفید کردند و اجازه ندادند در کار رسیدگی‌ها، کوچکترین وقفه‌ای ایجاد شود. همچنین جا دارد از تدابیر و مدیریت حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورخاقان و معاونان وی نیز در رأس این مجموعه‌ی خدوم تقدیر کنم.

رئیس قوه قضاییه، نیروهای مسلح کشور را مجموعه‌ای در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی از حیث بالندگی و ارتقاء دانست و بیان داشت: نیروهای مسلح ما، گوهرهای گرانبهایی هستند و شما که در سازمان قضایی نیروهای مسلح، مشغول و مأمور به صیانت از این گوهرهای گرانبها هستید، در زمره‌ی نخبگان و برجستگان دستگاه قضایی محسوب می‌شوید.

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رئیس دستگاه قضا با تاکید بر شکست و هزیمتی که نیروهای مسلح کشور بر دو رژیم متجاوز آمریکایی و صهیونی تحمیل کردند، گفت: نیروهای مسلح ما در دو جنگ تحمیلی اخیر، پوزه‌ی آمریکا و رژیم صهیونیستی را به خاک مالیدند. از جنگ جهانی دوم به این سو، هیچ موجودیتی، جرئت رویارویی با آمریکا را نداشت؛ وقتی رئیس‌جمهور آمریکا می‌گفت ناو ما به فلان مقصد حرکت کرده، دیگران قالب تهی می‌کردند. اما نیروهای مسلح ما شکست و هزیمت را به آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها تحمیل کردند. امروز رئیس‌جمهور طاغوتی و مستکبر آمریکا در برابر ایران به استیصال رسیده است. او می‌خواهد به کشور ما مجدداً تجاوز کند و به ترور و تروریسم متوسل شود، اما می‌داند که با جنایتکاری نیز به مقصود شیطانی خود نائل نمی‌شود و هر تجاوز دیگری به ایران، با خفت و شکست متجاوزان همراه می‌شود و نتیجتاً ابهت آمریکا بیش از پیش در چشم جهانیان فرومی‌ریزد.

رئیس عدلیه در ادامه‌ی سخنانش، مقوله‌ صیانت و پیشگیری در حوزه‌ی مأموریتی سازمان قضایی نیروهای مسلح را بسیار حائز اهمیت دانست و عنوان کرد: باید تمامی تدابیر و تمهیدات مقتضی را به کار گرفت که خدای‌ناکرده کوچکترین فساد و انحرافی در نیروهای مسلح ما که به فرموده‌ امیرالمؤمنین دژ مستحکم مردم و مایه‌ عزت دین هستند، ایجاد نشود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، ضمن تأکید بر اهمیت برخورد قاطع با بروز فساد و انحراف در نهادهای حساس و خطیر، بیان داشت: برخی نهادها و مراکز، اهمیت و حساسیت بسیار بالایی دارند؛ چنانچه در این نهادها و مراکز، فساد و انحراف ایجاد شود، بالتبع، تبعات بسیار ناگواری نیز بر جامعه عارض می‌شود. فی‌المثل، بروز فساد در هر جایی از قوه قضاییه، غیرقابل تحمل است، لکن فساد در بخش‌های نظارتی قوه قضاییه، غیرقابل تحمل‌تر است. در حوزه‌ی نیروهای مسلح نیز این قضیه صادق است.

رئیس عدلیه عنوان کرد: قاطبه‌ نیروهای مسلح ما عناصری مؤمن و متعهد هستند که برای کشور و نظام، اقتدارآفرینی می‌کنند؛ ما نیز برای تثبیت و تحکیم این اقتدار، مسئولیت صیانت از آنها را داریم و موظفیم در چارچوب قانون، از بروز فساد و انحراف در این مجموعه‌ی عزت‌آفرین، جلوگیری کنیم. فساد در این مجموعه هم می‌تواند شقوق مختلفی داشته باشد؛ فرض کنید خدای‌ناکرده فردی بواسطه‌ی جایگاهی که دارد برای یک بی‌گناهی مدرک‌سازی کند تا زمینه‌ی محاکمه و مجازات آن بی‌گناه فراهم شود؛ در این قبیل موارد، ما وفق قانون، قاطعانه با چنین فردی برخورد می‌کنیم.

قاضی‌القضات در پایان با اشاره به اهمیت کار در سازمان قضایی نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: سال‌ها پیش وقتی رئیس کمیسیون نقل وانتقال قضات بودم، در جلسات مدام از سوی برخی از آقایان مطرح می‌شد که حجم پرونده‌ها در سازمان قضایی نیروهای مسلح کم است، فلذا تخصیص‌ها به این مرجع کمتر باشد؛ اما من در مقابل، خطاب به آنها می‌گفتم شاید حجم پرونده‌ها در سازمان مذکور کم باشد، اما جامعه هدف این سازمان و ظرافت‌های کاری و محدودیت‌هایی که دارند با سایر مراجع قضایی، قابل مقایسه نیست.