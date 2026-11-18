قیمت جهانی طلا در معاملات روز چهارشنبه بیش از یک درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح خود در بیش از یک سال گذشته رسید

جوان آنلاین: بهای هر اونس طلای نقدی امروز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ با ۱.۴ درصد کاهش به سه هزار و ۷۹۶ دلار و ۳۷ سنت رسید. این فلز گران‌بها پیش از آن به پایین‌ترین سطح خود از سپتامبر ۲۰۲۵ رسیده بود.

همچنین معاملات آتی طلای آمریکا برای تحویل در ماه دسامبر با افت ۱.۷ درصدی به سه هزار و ۷۹۹ دلار و ۳۰ سنت در هر اونس رسید.

تحلیلگران معتقدند تقویت دلار آمریکا و افزایش بازده اوراق قرضه دولتی این کشور از مهم‌ترین عوامل فشار بر بازار طلا هستند. افزایش ارزش دلار باعث گران‌تر شدن طلا برای خریداران با ارزهای دیگر می‌شود و در نتیجه می‌تواند تقاضای جهانی برای این فلز گران‌بها را کاهش دهد.

در همین ارتباط، کلوین وونگ، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت OANDA، اعلام کرد حرکت نزولی قیمت طلا عمدتا تحت تأثیر فضای روانی بازار و عوامل تکنیکال بوده است. به گفته وی، مواضع انقباضی‌تر مقام‌های فدرال رزرو و افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا به تقویت دلار منجر شده و بر قیمت طلا فشار وارد کرده است.

جان ویلیامز، رئیس بانک فدرال رزرو نیویورک، نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد بانک مرکزی آمریکا احتمالا برای مقابله با فشارهای تورمی به افزایش مجدد نرخ بهره نیاز خواهد داشت؛ هرچند او با ضرورت حرکت به سمت سیاست پولی تهاجمی‌تر مخالفت کرد.

بر اساس داده‌های ابزار فدواچ بورس کالای شیکاگو (CME FedWatch)، معامله‌گران احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره آمریکا در ماه دسامبر را ۹۵.۷ درصد ارزیابی می‌کنند. احتمال افزایش ۵۰ واحد پایه‌ای نیز ۴.۳ درصد برآورد شده است.

افزایش نرخ بهره معمولا به زیان طلا تمام می‌شود؛ زیرا این فلز گران‌بها برخلاف دارایی‌هایی مانند اوراق قرضه، سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کند و در نتیجه با افزایش بازده دارایی‌های بهره‌دار، جذابیت سرمایه‌گذاری در آن کاهش می‌یابد.

سرمایه‌گذاران اکنون در انتظار انتشار صورت‌جلسه نشست اکتبر کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا هستند تا نشانه‌های بیشتری از مسیر آینده سیاست پولی این کشور به دست آورند. این صورت‌جلسه قرار است ساعت ۱۹ به وقت گرینویچ منتشر شود.

در بازار سایر فلزات گران‌بها نیز قیمت هر اونس نقره با ۲.۹ درصد کاهش به ۴۶ دلار و یک سنت رسید. پلاتین ۱.۳ درصد کاهش یافت و به هزار و ۴۱۰ دلار و ۶۴ سنت رسید و پالادیوم نیز با افت ۱.۹ درصدی در سطح ۹۵۲ دلار و ۴ سنت معامله شد.