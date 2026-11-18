مدیرکل سازمان جهانی بهداشت از وخامت اوضاع و مرگ یک نوزاد هشت‌ماهه بر اثر سرما در نوار غزه خبر داد.

جوان آنلاین: «تدروس آدهانوم گبریسوس»، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، با هشدار درباره وخامت شرایط انسانی در نوار غزه اعلام کرد یک نوزاد هشت‌ماهه هفته گذشته بر اثر کاهش دمای بدن جان خود را از دست داده است.

وی با تأکید بر اینکه هیچ کودکی نباید قربانی سرما شود، گفت این حادثه در شرایطی رخ داده که فصل زمستان هنوز به‌طور رسمی آغاز نشده است.

گبریسوس با اشاره به پیامدهای بارندگی‌های اخیر افزود تنها چند روز بارش، اردوگاه‌های آوارگان را با آب‌گرفتگی مواجه کرده و شمار زیادی از چادرها را از چرخه استفاده خارج کرده است؛ وضعیتی که خانواده‌های آواره را بدون سرپناه و امکانات کافی برای مقابله با سرما رها می‌کند.

مدیرکل سازمان جهانی بهداشت همچنین اعلام کرد حدود ۹۵۰ هزار آواره فلسطینی در مناطق سیل‌خیز غزه زندگی می‌کنند و ۴۰۰ هزار نفر از آنان با خطر بسیار بالای سیلاب روبه‌رو هستند.

بارندگی‌های زمستانی در نوار غزه در شرایطی به تهدیدی جدی برای آوارگان فلسطینی تبدیل شده است که بخش بزرگی از جمعیت این منطقه در پی حملات و تخریب گسترده مناطق مسکونی، ناچار به ترک خانه‌های خود و پناه بردن به اردوگاه‌ها و سرپناه‌های موقت شده‌اند.

بسیاری از این خانواده‌ها در چادرهایی زندگی می‌کنند که در برابر بارش باران، وزش باد و افت دما مقاومت کافی ندارند.

تداوم آوارگی، کمبود سرپناه مناسب و آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها، شرایط زندگی در اردوگاه‌ها را دشوارتر کرده و با نزدیک شدن فصل سرما، خطر ابتلا به بیماری‌های ناشی از سرمای هوا و وقوع حوادث مرتبط با سیلاب افزایش یافته است.

کودکان، سالمندان و بیماران نیز به دلیل شرایط جسمانی و دسترسی محدود به امکانات حمایتی، بیش از دیگر گروه‌ها در معرض پیامدهای این وضعیت قرار دارند.