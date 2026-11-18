جوان آنلاین: آلکسی پوشکوف رئیس کمیسیون اطلاعات شورای فدراسیون (سنای) روسیه امروز، سه‌شنبه، ابراز عقیده کرد که دیدار سه‌جانبه دونالد ترامپ با رهبران روسیه و چین در حاشیه نشست سران اپک در شن‌ژن، باید از لحاظ افکار عمومی بخشی از شکست حزب دونالد ترامپ در انتخابات میان دوره‌ای اخیر کنگره آمریکا را برای او جبران کند.

این سناتور برجسته روس در توضیح این دیدگاه خود در کانال تلگرامی خود نوشت: «افکار عمومی را پیش از هر چیز احساسات و تصاویر هدایت می‌کنند. انتشار تصویری از رئیس‌جمهور آمریکا که در چین با ولادیمیر پوتین و شی جین‌پینگ، دو رهبر از سه کشور بزرگ جهان، مذاکره می‌کند قطعا در شرایط کنونی ایالات متحده به سود ترامپ عمل خواهد کرد و نشان می‌دهد که او در امور جهانی پشت فرمان قرار داشته و در روند مهمترین مسائل بین‌المللی نقشی فعال دارد و این تصویر به نفع او خواهد بود.»

رهبران روسیه، چین و آمریکا روز پنجشنبه، ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان ماه) در اقامتگاه رهبر چین دیداری سه‌جانبه خواهند داشت.