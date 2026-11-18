جوان آنلاین: بر اساس نظرسنجی مشترک رویترز و ایپسوس، میزان رضایت آمریکایی‌ها از عملکرد دونالد ترامپ با ثبت رقم ۳۲ درصد، نزدیک به پایین‌ترین سطح دوران ریاست‌جمهوری او باقی مانده است.

این رقم در چهار نظرسنجی متوالی از اواسط اکتبر تقریبا ثابت بوده است.

بر اساس این نظرسنجی، تنها ۳۱ درصد آمریکایی‌ها از جنگ با ایران حمایت می‌کنند. افزایش قیمت سوخت و فشار اقتصادی ناشی از این جنگ نیز از عوامل کاهش محبوبیت ترامپ و شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر عنوان شده است.

همچنین ۴۳ درصد دموکرات‌ها نگاه منفی به چاک شومر، رهبر دموکرات‌های سنا، دارند و تنها ۳۴ درصد از او حمایت می‌کنند. ۲۲ درصد دموکرات‌ها نیز گفتند که هرگز درباره او چیزی نشنیده‌اند.

در مقابل، حکیم جفریس، رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان، از محبوبیت بیشتری در میان اعضای حزب برخوردار است. به طوری که ۴۰ درصد دموکرات‌ها رویکرد مثبت تری نسبت به او دارند و۲۹ درصد او را فردی مطلوب نمی‌دانند.۲۹ درص نیز گفتند که او را نمی‌شناسند.

در همین حال جمهوری‌خواهان درباره رهبری خود رویکرد متحدتری دارند به طوری که ۷۵ درصد آنها ترامپ را دوست دارند و ۷۷ درصد نیز جی دی ونس معاون رئیس جمهور را دوست دارند.

انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در تاریخ ۳ نوامبر برگزار شد. دموکرات‌ها موفق شدند شکست سنگینی را به جمهوری‌خواهان تحمیل کنند و در هر دو مجلس نمایندگان و سنا اکثریت کرسی‌ها را به خود اختصاص دهند.

در همین حال بر اساس نظرسنجی قبلی رویترز/ایپسوس، ۷۱ درصد آمریکایی‌ها از کنگره جدید این کشور می‌خواهند برای پایان دادن به جنگ ضد ایران و لغو تعرفه‌های وضع‌شده توسط دونالد ترامپ اقدام کنند.

علاوه بر این تقریباً ۹ نفر از هر ۱۰ رأی‌دهنده آمریکایی، هزینه زندگی را عاملی مهم یا تعیین‌کننده در تصمیم انتخاباتی خود و رأی دادن به دموکرات‌ها دانسته‌اند.