وزارت خارجه رژیم جولانی به حملات و تجاوزات هر روزه رژیم صهیونیستی علیه سوریه واکنش نشان داد.

جوان آنلاین: وزارت خارجه رژیم جولانی با صدور بیانیه ای اعلام کرد که تداوم حملات رژیم صهیونیستی علیه خاک این کشور به ویژه حومه های استان های قنیطره و درعا همراه با تجاوزات علیه شهروندان از جمله زنان، کودکان و افراد مسن نقض قوانین بین المللی و قوانین حقوق بشری و تهدید مستقیمی علیه امنیت مردم سوریه است.

این وزارت خانه اضافه کرد که در جریان تجاوزات رژیم صهیونیستی، منابع درآمدی مردم سوریه و زمین های آنها مورد هدف قرار می گیرد.

در این بیانیه بر پایبندی به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و محافظت از حقوق شهروندان این کشور تاکید و تصریح شده است که این تجاوزات هیچ مشروعیت به حضور اشغالگران صهیونیست در خاک سوریه نمی دهد. جامعه بین الملل باید مواضع آشکار و قاطعی برای توقف این تجاوزات و ملزم کردن اسرائیل به اجرای قوانین بین المللی اتخاذ کند.

لازم به ذکر است که از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون دست کم ۱۱۹ مورد حملات رژیم صهیونیستی علیه خاک سوریه ثبت شده است.