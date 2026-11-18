جوان آنلاین: پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) شامگاه سه‌شنبه با رأی نمایندگان، «متان کهانا» از حزب «یشار» به رهبری گادی آیزنکوت را به‌عنوان رئیس جدید کنست انتخاب کرد. این تغییر در حالی صورت گرفت که احزاب مخالف بنیامین نتانیاهو تلاش می‌کنند کنترل نهادهای پارلمانی را از حزب لیکود و ائتلاف حاکم پیشین خارج کنند.

انتخاب کهانا نخستین رویارویی مهم پارلمانی میان دو جریان رقیب پس از انتخابات ۲۷ اکتبر به شمار می‌رود. در این انتخابات، بلوک مخالف نتانیاهو موفق شد اکثریت کرسی‌های کنست را به دست آورد و ائتلاف حامی نخست‌وزیر نیز با کسب ۵۳ کرسی، اکثریت پارلمانی خود را از دست داد.

نکته مهم در این رأی‌گیری، حمایت احزاب عربی از نامزدی کهانا بود. بلوک چهارحزبی به رهبری آیزنکوت ۴۸ کرسی در اختیار دارد و دو حزب عربی «فهرست مشترک» و «رعام» نیز با مجموع ۱۹ کرسی، حمایت خود را از انتخاب کهانا اعلام کردند. به این ترتیب، شمار نمایندگان حامی او به ۶۷ نفر از مجموع ۱۲۰ عضو کنست رسید.

در مقابل، حزب لیکود به رهبری نتانیاهو تلاش کرد مانع این تغییر شود و «اوفیر کاتس» را به‌عنوان نامزد خود برای ریاست کنست معرفی کرد. حزب شاس نیز از نامزد لیکود حمایت کرد. این رقابت در نهایت به برکناری «امیر اوحانا»، رئیس پیشین کنست و از چهره‌های نزدیک به نتانیاهو، انجامید.

ریاست کنست از جایگاه‌های مهم در ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود. رئیس پارلمان علاوه بر اداره جلسات و نظارت بر روند رأی‌گیری، نقش مهمی در تعیین دستور کار جلسات و پیشبرد طرح‌های قانونی دارد. از همین رو، تصاحب این جایگاه برای جریان مخالف نتانیاهو اهمیت سیاسی قابل توجهی دارد.

بلوک آیزنکوت اعلام کرده است که قصد دارد پس از در اختیار گرفتن ریاست کنست، برای لغو برخی از مصوبات جنجالی دولت پیشین، به‌ویژه اصلاحات قضایی، اقدام کند. همچنین تشکیل کمیسیون تحقیق دولتی درباره حوادث هفتم اکتبر از دیگر برنامه‌های این جریان است.

انتخاب کهانا در شرایطی صورت گرفت که آیزنکوت مأمور تشکیل کابینه جدید شده و مذاکرات برای کنار زدن نتانیاهو از قدرت همچنان ادامه دارد. با این حال، انتخاب رئیس کنست به‌تنهایی به معنای تشکیل دولت جدید نیست و اختلافات احزاب درباره ترکیب کابینه همچنان مانع اصلی توافق نهایی به شمار می‌رود.