وزارت خارجه یمن با تأکید بر استقلال و حق حاکمیت این کشور، از عربستان سعودی خواست خطای محاسبات خود را پذیرفته و دست از سیاست‌های سلطه‌جویانه بردارد.

جوان آنلاین: وزارت خارجه یمن در بیانیه‌ای رسمی تصریح کرد که اشتباه بودن محاسبات نظام عربستان سعودی یکی پس از دیگری آشکار می‌شود و ریاض باید واقعیت‌های جاری و تحولات منطقه را به رسمیت بشناسد.

این وزارتخانه هشدار داد: هر قدر عربستان بر استمرار اقدامات خود اصرار ورزد، مسئولیت ملت و دولت یمن برای استیفای کامل حقوق خود و پایان دادن به سلطه خارجی سنگین‌تر خواهد شد.

وزارت خارجه یمن همچنین با تأکید بر اینکه این کشور دارای استقلال و حاکمیت است، یادآور شد که پرونده یمن متعلق به ملت آن بوده و در کیف کمیته ویژه عربستان جای نمی‌گیرد.

در بیانیه یاد شده بر عزم راسخ صنعا برای تحقق کامل آزادی و استقلال، فارغ از هزینه‌ها و تحولات پیش‌رو تأکید شده است.