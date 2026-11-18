جوان آنلاین: ️سردار احمدرضا حاتمی اظهار داشت: ستوان‌دوم شهید «ابوالفضل فخام» از مرزبانان پاسگاه مرزی دونیس هنگ بانه، حین اجرای مأموریت کنترل و پایش نوار مرزی و سرکشی از عوامل گشت و کمین، بر اثر واژگونی خودرو در مسیر کوهستانی و صعب‌العبور منطقه، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

️وی افزود: این مرزبان فداکار به همراه اکیپی از کارکنان مرزبانی، پس از دریافت تجهیزات و امکانات مورد نیاز، برای اجرای مأموریت پایش نوار مرزی و بررسی وضعیت عوامل گشت و کمین به حوزه استحفاظی اعزام شده بود که به دلیل شرایط دشوار جغرافیایی،صعب العبور و لغزندگی مسیر و واژگونی خودرو، جان خود را در راه پاسداری از مرزهای میهن اسلامی فدا کرد.

️فرمانده مرزبانی استان کردستان همچنین از شهادت سرباز وظیفه «امیرمهدی کیانفر» از مرزبانان سرافراز پاسگاه سیف گروهان مرزی بسطام هنگ بانه خبر داد و تصریح کرد: این سرباز فداکار حین اجرای مأموریت گشت و کمین، کنترل و پایش نوار مرزی و تأمین امنیت منطقه، در جریان درگیری با گروه‌های مسلح ناشناس به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

️سردار حاتمی با اشاره به ایثارگری و فداکاری مرزبانان در مسیر صیانت از مرزهای کشور، اظهار داشت: مرزبانان غیور استان کردستان با وجود شرایط سخت جغرافیایی، مخاطرات مأموریتی و تهدیدات مختلف، با روحیه‌ای سرشار از تعهد و مسئولیت‌پذیری، شبانه‌روز در سنگر دفاع از امنیت کشور حضور دارند و اجازه نخواهند داد خللی در امنیت و آرامش مرزهای ایران اسلامی ایجاد شود.

وی در پایان ضمن تبریک و تسلیت شهادت این دو مرزبان والامقام به خانواده‌های معظم آنان، بستگان و همرزمانشان، خاطرنشان کرد: شهادت این عزیزان بار دیگر جلوه‌ای از ایثار، فداکاری و تعهد مرزبانان به آرمان‌های والای دفاع از وطن را به نمایش گذاشت و راه پرافتخار شهدای امنیت با اقتدار و صلابت ادامه خواهد داشت.