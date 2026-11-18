جوان آنلاین: نتایج آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ در سامانه سنجش به نشانی https://my.sanjesh.org/ قابل مشاهده است.

آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ در سه نیم روز صبح پنجشنبه ۲۹ مرداد و عصر پنجشنبه ۲۹ مرداد و صبح جمعه ۳۰ مرداد برگزار شد. پیش از این قرار بود آزمون سراسری ۱۴۰۵ در تیرماه ۱۴۰۵ برگزار شود که به دلیل شرایط خاص کشور در نهایت در مردادماه برگزار شد.

یک میلیون و ۷۰ هزار و ۲۴۱ متقاضی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ شرکت کردند که از این تعداد ۶۵ درصد زن و ۳۵ درصد مرد بودند.

نتایج اولیه آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ در روز ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ اعلام شد و پس از ارائه مهلت انتخاب رشته در روزهای ۱۳ تا ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵، در نهایت تعداد ۵۵۰ هزار نفر فرم انتخاب رشته در آزمون سراسری ۱۴۰۵ را تکمیل کردند.

مجموع ظرفیت در پذیرش با آزمون و سوابق تحصیلی و پذیرش صرفا با سوابق تحصیلی بیش از ۴۸۵ هزار نفر اعلام شده است.

پیش از این حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره اعلام نتایج نهایی کنکور ۱۴۰۵ خبر داده و یادآور شده بود: انشالله تا چند روز آینده نتایج نهایی کنکور اعلام می شود و کلاس های ورودی های جدید از آذرماه کلاس ها تشکیل می شود. فشرده تا پایان ترم انجام می شود. برای این دانشجویان کلاس های فوق العاده برگزار می کنیم و از اول باید جدی و پرکار وارد دانشگاه شوند.