جوان آنلاین: برت اریکسون تحلیلگر اقتصادی آمریکا تاکید کرد که روزنامه نیویورک تایمز باید مقاله منتشرشده در ۱۶ نوامبر علیه سدهای آبی ایران را حذف کند.

وی تصریح کرد که نویسندگان این مقاله به دنبال زمینه سازی در میان افکار عمومی در خصوص قرار گرفتن سدها و تأسیسات آبی ایران در دسته زیرساخت های دارای کاربردهای دوگانه هستند.

اریکسون اضافه کرد که چنین اقداماتی می تواند بهانه ای برای توجیه حمله آمریکا به این تأسیسات بر اساس حقوق بین الملل باشد. تمامی کارشناسانی که در این مقاله به آنها استناد شده پس از انتشار گزارش با صدور مواضعی علنی از نحوه پرداختن به موضوع و نتیجه گیری های آن انتقاد کرده اند.

وی تاکید کرد که تلاش برای آماده سازی افکار عمومی جهت پذیرش جنایات جنگی، بدون ارائه شواهد قطعی و در شرایطی که کارشناسان مورد استناد همان گزارش بلافاصله پس از انتشار از آن انتقاد می کنند نشان دهنده فقدان آشکار صداقت و اخلاق حرفه ای است.

پیشتر نیز نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه به وقت محلی در بیانیه‌ای اعلام کرد: ادعاهای مضحک اخیر منتشر شده توسط نیویورک تایمز در مورد سدهای ایران، در کنار روایت ساختگی سی‌ان‌ان در مورد ادعای «بمب کثیف»، بخشی از یک کارزار اطلاعات نادرست حساب‌شده است که برای ایجاد بهانه‌هایی برای تجاوز بیشتر و جنایات جنگی طراحی شده است.

در این بیانیه آمده است: ایران قاطعانه این ادعاهای بی‌اساس را به طور کامل رد می‌کند. هیچ میزانی از تبلیغات یا اطلاعات نادرست و گمراه کننده نمی‌تواند تجاوز را پنهان کند، جنایات جنگی را مشروعیت بخشد یا مسئولان ارتکاب چنین جنایات فجیعی را تبرئه کند.