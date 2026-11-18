عضو سابق داعش نسبت به تحرکات این تشکیلات تروریستی در عراق با سوء استفاده از بحران به وجود آمده در منطقه جرف النصر هشدار داد.

جوان آنلاین: ابوبکر التونسی یکی از اعضای سابق تشکیلات تروریستی داعش که از این گروهک جدا شده تاکید کرد که داعشی ها به منطقه جرف النصر عراق به عنوان یک منطقه راهبردی مهم نگاه می کنند و توجه نیروهای عراقی به بحران به وجود آمده باعث می شود گروه های زیرزمینی داعش فرصت تنفس و بازسازی پیدا کنند.

وی اضافه کرد که این تحرکات بیشتر در بیابان های الانبار دیده می شود. داعشی ها معمولا در مناطقی حضور پیدا می کنند که از لحاظ امنیتی دارای خلأ است.

این عضو سابق داعش بیان کرد که کاهش فشارهای نظامی از سوی نیروهای امنیتی به عناصر تروریست فرصت می دهد از مناطق پنهان شده در جنوب غرب بغداد و بیابان های شرقی الانبار خارج شده و شبکه های خود را بازسازی کنند.

لازم به ذکر است که اخیرا ادعاهایی درباره قاچاق نفت از منطقه جرف النصر که تحت کنترل نیروهای کتائب حزب الله قرار دارد منتشر شده است؛ ادعایی که این نیروها آن را قاطعانه رد کرده اند.

پس از طرح این ادعا که بیشتر از سوی رسانه های سعودی و اماراتی منتشر شد نیروهای مسلح عراق در اطراف منطقه جرف النصر مستقر شدند.