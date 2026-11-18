جوان آنلاین: کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار پیامی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: ادعای CNN درباره طرح ایران برای استفاده از سلاح شیمیایی در واشنگتن، دروغی شرم‌آور و وارونه‌سازی تاریخ است.

وی افزود: ‏ایران از بزرگترین قربانیان سلاح‌ شیمیایی است؛ قربانیانی که با حمایت مدعیان امروز، به ویژه آمریکا، هدف این سلاح‌های غیرانسانی قرار گرفتند. حقیقت نباید قربانی جنگ تبلیغاتی شود.

معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه در پیامی دیگر نوشت: ‏نیویورک تایمز نیز که طرح حمله به سدهای ایران را به بهانه نزدیکی به تأسیسات ادعایی موشکی مطرح و عادی‌سازی می‌کند، نمی‌تواند خود را از مسئولیت پیامدهای انسانی و حقوقی آن مبرا بداند.

وی ادامه داد: هدف قراردادن زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی، جنایت جنگی است و عادی‌سازی و انجام آن بی‌هزینه نمی‌ماند.