نایب‌ رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نظارت دقیق رهبر معظم انقلاب بر امور کشور، گفت: ایشان اجازه نمی‌دهند حاشیه، انحراف و سستی در مسیر حرکت کشور باقی بماند.

جوان آنلاین: حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌ رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر، با اشاره به نقش ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی در مدیریت کشور، اظهار کرد: خداوند را شاکریم که امروز رهبری این مملکت بر عهده شخصیتی است که از هر نظر توجه خاصی به مسائل دارند. ایشان از جنگ ۴۰ روزه تاکنون همه امور را به خوبی و با اقتدار مدیریت و تدبیر کرده‌اند.

وی با اشاره به دقت رهبر معظم انقلاب در تعیین مسیر حرکت کشور و نظارت بر اجرای آن، افزود: یکی از نکات مهم در رهبری آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای این است که ایشان بسیار دقیق ریل‌گذاری می‌کنند و به‌ دقت بر این ریل‌گذاری نظارت دارند. هرگونه حاشیه، انحراف، کندی، سستی و بیراهه رفتن را به‌ موقع مورد توجه قرار می‌دهند و برای اصلاح آن اقدام می‌کنند.

نایب‌ رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نحوه تعامل رهبر معظم انقلاب با مردم و مسئولان، تصریح کرد: از همه مهم‌تر اینکه ایشان با مردم خودشان یکی هستند، اما با مسئولان رودربایستی ندارند؛ به این معنا که هر جا لازم باشد، بدون رودربایستی ورود پیدا می‌کنند و مسائل را اصلاح می‌کنند.

حاجی‌بابایی ادامه داد: بنده به‌ عنوان یک مسئول عرض می‌کنم که در تمام زمینه‌ها، نظارت و دقت مقام معظم رهبری را کاملاً احساس می‌کنم.

وی با اشاره به ویژگی‌های فکری و شخصیتی رهبر معظم انقلاب اسلامی، تصریح کرد: ایشان به شدت روشن‌فکر و دلسوز مردم هستند. در کنار این ویژگی‌ها، از شجاعت خاص و مدیریت و تدبیر ویژه‌ای برخوردارند.

نایب‌ رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر عملکرد رهبر معظم انقلاب در مدیریت کشور، گفت: بنده واقعاً شهادت می‌دهم و خداوند را شاهد می‌گیرم که امروز رهبر عزیز ما، به بهترین روش عمل می‌کنند و از خداوند متعال می‌خواهم که ایشان را حفظ کند.

حاجی‌بابایی در پایان با اشاره به پیوند رهبر معظم انقلاب با مردم، اظهار کرد: از همه مهم‌تر اینکه مردم ایشان را از خودشان می‌دانند و میان رهبر معظم انقلاب اسلامی و مردم، وحدت عمیقی وجود دارد.