وزیر خارجه آمریکا به انتشار گزارشات ساختگی و ادعایی علیه ایران از سوی شبکه سی ان ان واکنش نشان داد.

جوان آنلاین: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در سخنان خود با اشاره به انتشار گزارشاتی درباره احتمال برنامه ریزی ایران برای حمله به واشنگتن با استفاده از بمب کثیف یا سلاح شیمیایی! اعتراف کرد که هیچ نشانه ای از تهدید قریب الوقوع علیه پایتخت آمریکا وجود ندارد.

وی گفت که دستگاه های اطلاعاتی آمریکا هر روز تهدیدات احتمالی علیه این کشور را بررسی می کنند اما بیشتر این گزارشات معتبر نیستند و باید پیش از هرگونه نتیجه گیری مورد بررسی قرار گیرند.

وزیر خارجه آمریکا اضافه کرد که واشنگتن همچنان تهدیدات ادعایی از سمت ایران و گروه های دیگر را جدی می گیرد.

روبیو همچنین از افشای اطلاعات محرمانه توسط برخی منابع اطلاعاتی برای رسانه ها انتقاد کرد و گفت نمی تواند درباره جزئیات گزارش منتشرشده از سوی سی ان ان اظهارنظر کند.

پیشتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به دروغ‌های اخیر رسانه‌های آمریکایی علیه ایران با محوریت شبکه سی‌ان‌ان و روزنامه نیویورک تایمز با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: همان‌ عملیات‌های فریب (پرچم دروغین) و همان جنگ‌طلبی‌های همیشگی، فقط با لوگوهای جدید!

وی افزود: اعتبار جناح راست به ته خط رسیده و دیگر خریداری ندارد؛ به همین دلیل، عملیات روانی و پیام‌رسانی به سمت «نیویورک تایمز» و «سی‌ان‌ان» تغییر مسیر داده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این روند با تأیید لری الیسون پیش می‌رود. تسخیر و قبضهٔ رسانه‌ها با تمام قوا در جریان است.

گفتنی است لری الیسون بزرگ‌ترین حامی مالی خصوصی ارتش جنایتکار اسرائیل و شاخص‌ترین چهره خانواده الیسون به عنوان مالکان جدید شبکه سی‌ان‌ان است.