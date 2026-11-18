جوان آنلاین: نتایج نظرسنجی انجام شده از سوی مؤسسه فورزا نشان می دهد ۸۶ درصد آلمانی ها از عملکرد دولت فریدریش مرتس صدراعظم این کشور ناراضی هستند. این رقم پایین ترین میزان رضایت ثبت شده از زمان تشکیل دولت او به شمار می رود.

بر اساس این گزارش، تنها ۱۲ درصد از شرکت کنندگان از عملکرد دولت آلمان راضی هستتند. حتی در میان هواداران احزاب ائتلاف حاکم نیز نارضایتی گسترده دیده می شود به طوری که ۷۲ درصد از طرفداران اتحاد دموکرات مسیحی و اتحادیه سوسیال مسیحی و ۷۷ درصد از هواداران حزب سوسیال دموکرات از عملکرد دولت ابراز نارضایتی کرده اند. همچنین ۶۳ درصد گفته اند اختلافات داخلی ائتلاف حاکم آن قدر خسته کننده شده که دیگر جزئیات آن را دنبال نمی کنند.

بر اساس این نظرسنجی، ۶۲ درصد از شرکت کنندگان فریدریش مرتس را دارای شخصیتی ضعیف می دانند و نیمی از شرکت کنندگان نیز معتقدند ائتلاف حاکم توانایی اداره کشور را ندارد.