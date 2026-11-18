جوان آنلاین: «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه در سخنرانی خود در اجلاس تجاری همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (آپک) در شهر شنژن چین، تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های تجاری غرب را ابزارهایی ناکارآمد برای جلوگیری از پیشرفت کشورهای در حال توسعه توصیف کرد.

پوتین با اشاره به جایگاه اقتصادی کشورهای عضو آپک گفت: بیش از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان و ۳۶ درصد جمعیت آن به این کشورها اختصاص دارد.

وی با اشاره به تحولات اقتصادی آسیا اظهار داشت کشورهای این منطقه با جهشی بزرگ، از «کارخانه جهان» به موتورهای محرک نوآوری تبدیل شده‌اند و سهم کشورهای در حال توسعه از اقتصاد جهانی طی بیش از ۳۵ سال گذشته تقریباً دو برابر شده است.

رئیس‌جمهور روسیه این روند را نشانه شکل‌گیری نظمی عادلانه‌تر در جهان دانست و گفت قدرت‌های سلطه‌گر سابق به‌جای سازگاری با فرصت‌های جدید، تلاش می‌کنند مانع پیشرفت کشورهای در حال توسعه شوند.

پوتین همچنین تأکید کرد ابزارهای قدیمی سلطه اقتصادی و اعمال فشار دیگر کارایی گذشته را ندارند.

رئیس‌جمهور روسیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحریم‌های اعمال‌شده علیه مسکو گفت روسیه از نظر تعداد تحریم‌ها رکورددار است اما با سربلندی از آزمون تحریم‌ها عبور کرده است.

وی افزود: تحریم‌ها همچنان اثر بازدارنده دارند اما دیگر نمی‌توانند اقتصاد کشورهای رقیب را نابود کنند.

پوتین با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی اتحادیه اروپا گفت این اتحادیه نتوانسته خود را با پیامدهای تحریم‌های اعمال‌شده علیه روسیه سازگار کند و در نتیجه، توان صنعتی و جایگاه رقابتی آن در حال کاهش است.

وی در مقابل، وضعیت اقتصادی روسیه را باثبات توصیف کرد و گفت تورم در این کشور تحت کنترل است و بدهی دولتی روسیه در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان در سطح پایینی قرار دارد.

رئیس‌جمهور روسیه گفت: سطح زندگی در کشورهای اتحادیه اروپا رو به کاهش است و کشورهای تحریم‌کننده مسکو با محروم کردن روسیه از استفاده از دلار و یورو، در واقع خود را مجازات کرده‌اند.

پوتین تأکید کرد روسیه خود تصمیم به کنار گذاشتن دلار و یورو نگرفته، بلکه از استفاده از این ارزها محروم شده است. وی در عین حال از ایجاد شبکه‌ای برای انجام پرداخت‌های مالی روسیه با کشورهای مختلف جهان سخن گفت.

مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (آپک) با عضویت ۲۱ اقتصاد منطقه، یکی از مهم‌ترین سازوکارهای همکاری اقتصادی در جهان به شمار می‌رود. بر اساس آمار رسمی این مجمع، اعضای آن در سال ۲۰۲۵ حدود ۶۱ درصد تولید ناخالص داخلی و ۳۶ درصد جمعیت جهان را در اختیار داشته‌اند.

روسیه در سال ۱۹۹۸ به آپک پیوست و در سال‌های اخیر، با توجه به محدودیت‌های اقتصادی و تجاری غرب، گسترش همکاری با کشورهای آسیایی و تقویت روابط تجاری و مالی با شرکای غیرغربی را در اولویت سیاست اقتصادی خود قرار داده است.