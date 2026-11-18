«عبدالرحمن محمد السید»، سناتور دموکرات آمریکایی، با انتقاد شدید از ارسال تسلیحات مرگبار برای رژیم صهیونیستی، تصریح کرد که ایالات متحده با تأمین تسلیحات، شریک جرم جنایات و نسل‌کشی در غزه است.

جوان آنلاین: نشریه «آتلانتیک»، «عبدالرحمن محمد السید»، سناتور منتخب دموکرات از ایالت میشیگان، در اظهاراتی صریح با اشاره به نقش مخرب واشنگتن در جنگ غزه تأکید کرد: «ما به یک نسل‌کشی کمک کردیم، در اختیار عاملان آن سلاح گذاشتیم و در این جنایات نقش داشتیم؛ حقیقت همین است.»

وی با اشاره به آمار تکان‌دهنده شهدا در غزه افزود که دست‌کم ۷۰ هزار نفر – که دست‌کم نیمی از آن‌ها را کودکان تشکیل می‌دهند – در این جنایات جان خود را از دست داده‌اند و این رقمی حداقلی است.

این سیاستمدار آمریکایی با انتقاد از استاندارهای دوگانه دولتمردان واشنگتن خاطرنشان کرد که اگر کشوری دیگر مرتکب چنین فجایعی شده بود، با شدیدترین واکنش‌ها مواجه می‌شد.

السید پیش‌تر نیز در اظهاراتی با انتقاد از قرارداد فروش ۲.۸ میلیارد دلاری بمب‌های دوهزار پوندی به رژیم صهیونیستی که از محل مالیات شهروندان آمریکایی تأمین می‌شود، خواستار قطع این کمک‌ها شده و تأکید کرده بود: «یک بمب دوهزار پوندی هرگز به کسی آموزش نداده، کسی را سیر نکرده و خدمات درمانی ارائه نداده است؛ به جای فرستادن بمب برای ریخته شدن بر سر مدارس، این بودجه باید صرف آموزش و بهداشت در داخل آمریکا شود.»