در حمله شب گذشته عربستان سعودی به یک کارخانه اسفنج در شهر الحدیده یمن، دست کم ۲۸ نفر شهید و زخمی شدند.

جوان آنلاین: در حمله شب گذشته رژیم آل سعود به یک کارخانه اسفنج در الحدیده، بر اساس آمارهای اولیه دست کم ۲۸ نفر شهید و زخمی شدند.

بر اساس این گزارش آخرین آمار قربانیان جنایت دشمن سعودی در حمله به کارخانه اسفنج در استان الحدیده در حالی ۲۸ شهید و مجروح اعلام شده است که عملیات بیرون آوردن پیکر قربانیان همچنان ادامه دارد.

دکتر انیس الأصبَحی، سخنگوی وزارت بهداشت یمن با اعلام این موضوع تصریح کرد: عملیات جست‌وجو و بیرون آوردن قربانیان از زیر آوار، در میان دشواری‌های بسیار شدید ناشی از سوختگی کامل اجساد، پراکندگی پیکرها و جست‌وجو برای یافتن مفقودان دنبال می‌شود.

شب گذشته سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، آمار حملات عربستان به پایتخت، صنعا، و استان‌های آزادشده طی ساعات گذشته را اعلام کرد.

وی خاطرنشان کرد که جنگنده‌های سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته، ۸۱ حمله هوایی و موشکی انجام دادند و اهداف غیرنظامی را در پایتخت، صنعا، و استان‌های الحدیده، تعز، لحج، الجوف، حجه، مأرب و صعده هدف قرار دادند.

وی توضیح داد که حملات عربستان با استفاده از جنگنده‌های «اف-۱۵» و «تایفون» انجام شده که از دو پایگاه خمیس مشیط و الطائف به پرواز درآمده بودند؛ همچنین حملات موشکی از نجران صورت گرفته است. وی تأکید کرد که این حملات ده‌ها شهید و مجروح غیرنظامی بر جای گذاشته است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن در پایان بیانیه خود خاطرنشان کرد: مجموع حملات هوایی و موشکی تجاوزکارانه عربستان از زمان آغاز تشدید تنش علیه کشورمان به ۵۲۶۴ حمله رسیده است.