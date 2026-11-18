جوان آنلاین: وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که آصف میرشانت شهروند پاکستانی روز گذشته با ادعای تلاش برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور و گرفتن انتقام خون شهید سلیمانی به ۲۷ سال حبس محکوم شده است.
بر اساس این گزارش، یک دادگاه در بروکلین این تبعه پاکستانی را به تلاش برای جذب عامل انجام عملیات ترور یک مسئول سیاسی یا دولتی در خاک آمریکا محکوم کرد.
همچنین ادعا شده که این تبعه پاکستانی در اعترافات خود گفته که اسامی ترامپ، بایدن و نیکی هیلی سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل در لیست افراد مورد هدف ذکر شده بود. این در حالی است که تاد بلانش وزیر دادگستری آمریکا مدعی شده که هدف مورد نظر ترامپ بوده است.
این تبعه پاکستانی در ماه ژوئیه ۲۰۲۴ حین ترک آمریکا بازداشت شد.