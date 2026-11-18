جوان آنلاین: جنبش حماس با صدور بیانیه ای اعلام کرد که مسئولان زندان های رژیم صهیونیستی اسرای زن فلسطینی را با تهدید و ضرب و شتم مجبور به خلع حجاب و عکس برداری از آنها می کنند.

این جنبش تاکید کرد که تجاوزات صورت گرفته علیه اسرای زن فلسطینی در زندان دامون توسط رژیم صهیونیستی بیانگر عجز و ناتوانی اشغالگران برای شکستن اراده آهنین این زنان است.

حماس از نهادهای حقوق بشری، صلیب سرخ جهانی و سازمان ملل خواست برای توقف این تجاوزات و آغاز تحقیقات بین المللی و عدم اکتفا به صدور بیانیه های محکومیت فورا وارد عمل شوند.

چندی قبل نیز ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با حضور در سلول اسرای زن فلسطینی در زندان دامون گفته بود که افتخار می کند آنها در این شرایط بازداشت به سر می برند.

همچنین گزارش شده بود که اوضاع در زندان های اسرای زن فلسطینی به ویژه شرایط بهداشتی و درمانی آنها بسیار نامطلوب است.