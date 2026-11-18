مردم مناطق مختلف بحرین در اعتراض به احکام حبس ابد صادر شده علیه علمای دینی و محکومیت سرکوبگری‌های رژیم آل‌خلیفه دست به تظاهرات و اعتراض‌های گسترده زدند.

جوان آنلاین: همزمان با تشدید تدابیر شدید امنیتی، مناطق مختلف بحرین شاهد تظاهرات و اعتراض های مردمی با درخواست آزادی علمای دینی و محکومیت احکام ناعادلانه دادگاه‌های این کشور بود.

این اعتراض ها در پی صدور احکام سنگین از سوی دادگاه عالی کیفری بحرین شکل گرفت که طی آن ۶۴ شهروند شیعه، از جمله ۵۷ روحانی، به اتهامات ساختگی به حبس ابد و یا ۱۵ سال زندان محکوم شدند.

در همین راستا، جمعیت ملی اسلامی «الوفاق» در بحرین با انتشار بیانیه‌ای، احکام صادره علیه برجسته‌ترین مرجع دینی بحرین، آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، و دیگر علما را محکوم کرد.

الوفاق تأکید کرد که احکام مذکور هیچ ارتباطی با قانون و عدالت نداشته و در راستای مجازات جمعی اکثریت مردم و سرکوب آزادی‌های مذهبی در این کشور صورت می‌گیرد.

در بیانیه جمعیت الوفاق آمده است که احکام صادره همه علمای برجسته دینی را به دلیل طرفداری رژیم حاکم (آل خلیفه) از رژیم صهیونیستی و تلاش برای تسلیم کردن همه کسانی که تسلیم سیاست های کشتار این رژیم و عوامل آن در منطقه نمی شوند، شامل می شود.