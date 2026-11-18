نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، گزارش‌های نیویورک‌تایمز درباره سدهای ایران و روایت ساختگی سی‌ان‌ان درباره ادعای «بمب کثیف» را بی‌اساس خواند.

جوان آنلاین: نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه به وقت محلی در بیانیه‌ای اعلام کرد: ادعاهای مضحک اخیر منتشر شده توسط نیویورک تایمز در مورد سدهای ایران، در کنار روایت ساختگی سی‌ان‌ان در مورد ادعای «بمب کثیف»، بخشی از یک کارزار اطلاعات نادرست حساب‌شده است که برای ایجاد بهانه‌هایی برای تجاوز بیشتر و جنایات جنگی طراحی شده است.

در این بیانیه آمده است: ایران قاطعانه این ادعاهای بی‌اساس را به طور کامل رد می‌کند. هیچ میزانی از تبلیغات یا اطلاعات نادرست و گمراه کننده نمی‌تواند تجاوز را پنهان کند، جنایات جنگی را مشروعیت بخشد یا مسئولان ارتکاب چنین جنایات فجیعی را تبرئه کند.

نمایندگی ایران در سازمان ملل تاکید کرد: هرگونه حمله عمدی به سدهای غیرنظامی و زیرساخت‌های آبرسانی، نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه و جنایت جنگی محسوب می‌شود و افرادی که دستور چنین حملاتی را صادر می‌کنند، در طراحی، تائید یا اجرای آنها نقش دارند، دارای مسئولیت کیفری هستند و باید مطابق حقوق بین‌الملل پاسخگو باشند.