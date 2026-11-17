جوان آنلاین: سعید قدمی، معاون عملیات و امور ایستگاه‌های سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج اظهار کرد: پس از تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ و اعلام وقوع انفجار گاز شهری در بلوار حدادی، خیابان ابوذر، نیرو‌های عملیاتی از ایستگاه‌های ۲ و ۲۳ به محل حادثه اعزام شدند.

به گزارش مهر، وی افزود: این حادثه در طبقه چهارم یک ساختمان پنج‌طبقه رخ داد و شدت انفجار موجب تخریب دیوار اتاق خواب شد.

قدمی با اشاره به مصدومیت یک مرد حدوداً ۴۵ ساله در این حادثه گفت: مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه، تحویل عوامل اورژانس شد.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی کرج بیان کرد: برای امدادرسانی به این حادثه ۱۱ نیروی عملیاتی به همراه چهار دستگاه خودروی امدادی به محل اعزام شدند.