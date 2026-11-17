مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران در پیامی حماسه آزادسازی سوسنگرد را نمادی از قدرت هم‌افزایی، اعتماد متقابل، وحدت در هدف و ترجیح منافع و مصالح کشور بر هرگونه اختلاف یا گرایش فردی و سیاسی توصیف کرد و افزود: تجربه تاریخی نشان داد وحدت ملی و هم‌افزایی مردم، نیرو‌های مسلح و مسئولان، ضامن عبور از دشوارترین تهدیدهاست.

جوان آنلاین: از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، پزشکیان در پیامی به مناسبت سالروز آزادسازی سوسنگرد، با تأکید بر اینکه این پیروزی بزرگ در آن روز‌های دشوار، سوسنگرد را به نمادی از قدرت هم‌افزایی، اعتماد متقابل، وحدت در هدف و ترجیح منافع و مصالح کشور بر هرگونه اختلاف و گرایش‌های فردی و سیاسی تبدیل کرد، افزود: این تجربه تاریخی نشان داد هنگامی که مردم، نیرو‌های مسلح و مسئولان در مسیری مشترک و با احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت کشور حرکت کنند، دشوارترین تهدید‌ها نیز با اتکا به اراده و همبستگی ملی بی اثر خواهد شد.

رئیس جمهور اسلامی ایران با تصریح بر اینکه امروز، پس از گذشت ۴۶ سال از آن حماسه، بازخوانی تجربه سوسنگرد صرفاً یادآوری افتخارات گذشته نیست؛ بلکه فرصتی برای بازشناسی سرمایه‌هایی است که در سخت‌ترین روز‌های تاریخ معاصر ایران، ضامن ایستادگی و سربلندی کشور بوده‌اند، تأکید کرد: در شرایطی که امروز کشور با تهدید‌ها و فشار‌های گوناگون دشمنان قسم‌خورده این سرزمین مواجه است، بیش‌ازپیش به تقویت وحدت و همبستگی ملی، تحکیم سرمایه اجتماعی و پرهیز از اختلافات فرساینده نیاز داریم.

متن پیام رئیس جمهور اسلامی ایران به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سالروز آزادسازی سوسنگرد، یادآور یکی از حماسه‌های ماندگار و سرنوشت‌ساز در تاریخ دفاع مقدس و جلوه‌ای روشن از ایمان، شجاعت، همبستگی و اراده ملت بزرگ ما در پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی میهن اسلامی است. در این حماسه کم‌نظیر مقاومت و ایستادگی مردم سوسنگرد، در کنار جان‌فشانی رزمندگان نیرو‌های مسلح، نقشه دشمن بعثی برای پیشروی و تسلط بر بخش‌های بیشتری از سرزمین ایران عزیز را ناکام گذاشت.

در آن روز‌های دشوار، مردم مقاوم سوسنگرد با ایستادگی و فداکاری، در کنار رزمندگانی که با کمترین امکانات و تا پای جان از شهر دفاع می‌کردند، تصویری ماندگار از وفاداری و دلبستگی به میهن و مسئولیت‌پذیری در برابر سرنوشت کشور آفریدند.

فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) برای آزادسازی سوسنگرد، اراده‌ای تازه در جبهه مقاومت پدید آورد و با پیگیری و هدایت رهبری شهید حضرت آیت الله خامنه‌ای، نماینده وقت حضرت امام در شورای عالی دفاع، نقش‌آفرینی شهید دکتر مصطفی چمران و همراهی و هماهنگی فرماندهان و رزمندگان ارتش، سپاه و نیرو‌های مردمی، به حماسه‌ای بزرگ تبدیل شد. رزمندگانی که با لبیک به فرمان امام در کنار مردم شجاع و مقاوم شهر، حصر سوسنگرد را شکستند و آزادی را به این شهر بازگرداندند.

با این پیروزی بزرگ، سوسنگرد به نمادی از قدرت هم‌افزایی، اعتماد متقابل، وحدت در هدف و ترجیح منافع و مصالح کشور بر هرگونه اختلاف و گرایش‌های فردی و سیاسی تبدیل شد. این تجربه تاریخی نشان داد هنگامی که مردم، نیرو‌های مسلح و مسئولان در مسیری مشترک و با احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت کشور حرکت کنند، دشوارترین تهدید‌ها نیز با اتکا به اراده و همبستگی ملی بی اثر خواهد شد.

امروز، پس از گذشت ۴۶ سال از آن حماسه، بازخوانی تجربه سوسنگرد صرفاً یادآوری افتخارات گذشته نیست؛ بلکه فرصتی برای بازشناسی سرمایه‌هایی است که در سخت‌ترین روز‌های تاریخ معاصر ایران، ضامن ایستادگی و سربلندی کشور بوده‌اند. در شرایطی که امروز کشور با تهدید‌ها و فشار‌های گوناگون دشمنان قسم خورده این سرزمین مواجه است، بیش از پیش به تقویت وحدت و همبستگی ملی، تحکیم سرمایه اجتماعی و پرهیز از اختلافات فرساینده نیاز داریم.

رسالت امروز ما این است که با الهام از آن تجربه ارزشمند و تحت رهبری عالی‌قدر حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، در حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، صیانت از منافع ملی و تقویت توان و انسجام ایران بکوشیم و با هوشیاری، مسئولیت‌پذیری و اتکا به ظرفیت‌های مردم، در برابر هرگونه تجاوز و تهدید خارجی بایستیم. دفاع از ایران عزیز، همان‌گونه که در روز‌های دشوار دفاع مقدس بر عهده همه مردم بود، امروز نیز مسئولیتی مشترک و فراتر از هرگونه تفاوت و سلیقه است.

یاد و نام شهدای گرانقدر حماسه سوسنگرد را گرامی می‌دارم و از همه کسانی که برای حفظ این سرزمین از جان و هستی خویش گذشتند، به بزرگی یاد می‌کنم. اطمینان دارم پیام ماندگار سوسنگرد، همچنان راهنمای نسل‌های امروز و فردای ما خواهد بود.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران