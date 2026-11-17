جوان آنلاین: کاظم غریب آبادی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد: ادعای CNN درباره طرح ایران برای استفاده از سلاح شیمیایی در واشنگتن، دروغی شرم‌آور و وارونه‌سازی تاریخ است.

به گزارش تسنیم، وی تصریح کرد که ایران از بزرگترین قربانیان سلاح شیمیایی است؛ قربانیانی که با حمایت مدعیان امروز، بویژه آمریکا، هدف این سلاح‌های غیرانسانی قرار گرفتند.

غریب آبادی با بیان اینکه حقیقت نباید قربانی جنگ تبلیغاتی شود، افزود: نیویورک تایمز نیز که طرح حمله به سد‌های ایران را به بهانه نزدیکی به تأسیسات ادعایی موشکی مطرح و عادی‌سازی می‌کند، نمی‌تواند خود را از مسئولیت پیامد‌های انسانی و حقوقی آن مبرا بداند.

وی هشدار داد که هدف قراردادن زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی، جنایت جنگی است و عادی‌سازی و انجام آن بی‌هزینه نمی‌ماند.