جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، دولت انگلیس در اقدامی نمایشی و عوام فریبانه ۸ شرکت ساختمانی صهیونیستی را که در ساخت شهرک‌های صهیونیستی در کرانه باختری اشغالی و یک گروه شهرک نشین که مانع کمک به غزه می‌شوند، تحریم کرد.

به گزارش مهر، شرکت‌هایی که لندن ادعا کرد دارایی هایشان مسدود شده است، شامل شرکت توسعه هار هورون، شرکت حمدات شومرون و شرکت ساخت و توسعه SAG (ولول) هستند که در شهرک‌های صهیونیستی کرانه باختری ساخت و ساز می‌کنند؛ شهرک‌هایی که طبق قوانین بین المللی غیرقانونی هستند.

به گزارش الجزیره، این اقدامات اندکی پیش از پایان مهلت‌های نهایی برای مناقصه‌های پروژه شهرک‌سازی «E ۱» اعلام شد؛ پروژه‌ای که کرانه باختری را به دو نیم تقسیم کرده و آن را از بخش شرقی و اشغال شده بیت‌المقدس جدا می‌سازد، و در نتیجه سرزمینی را که فلسطینیان امیدوارند قلب کشور مستقل‌شان باشد، تکه‌تکه می‌کند.

اد میلیبند وزیر امور خارجه انگلیس در بیانیه‌ای در این خصوص ادعا کرد: حفظ راهکار تشکیل دو دولت، قطب نمای رویکرد دولت من است. به همین دلیل، پیام من در مورد E ۱ روشن است: در مناقصه‌ها شرکت نکنید و ساخت‌وساز انجام ندهید.