سفر وزیر امور خارجه ایران به مسقط و دیدار‌های او با سلطان و وزیر امور خارجه عمان، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های عربی داشت؛ محور اصلی این بازتاب‌ها، ابتکار دیپلماتیک تهران برای پایان دادن به جنگ، تلاش‌های مسقط برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای، فعال‌سازی دوباره مسیر‌های گفت‌و‌گو و همچنین تأمین امنیت کشتیرانی در آبراه‌های بین‌المللی بود.

جوان آنلاین: سفر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به عمان و رایزنی‌های او با مقام‌های ارشد این کشور، در شرایطی که منطقه با تحولات و تنش‌های امنیتی روبه‌رو است، مورد توجه رسانه‌های عربی قرار گرفت. بخش قابل توجهی از این رسانه‌ها، دیدار عراقچی با هیثم بن طارق، سلطان عمان و بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه این کشور را از منظر تلاش‌های دیپلماتیک برای مهار بحران و جلوگیری از گسترش دامنه جنگ پوشش دادند.

الجزیره: عراقچی سلطان عمان را در جریان ابتکار برای پایان جنگ قرار داد

شبکه الجزیره در گزارشی درباره این سفر اعلام کرد که سلطان عمان و وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در کاخ العلم در مسقط، درباره تلاش‌های صورت‌گرفته برای پایان دادن به جنگ و کاهش تنش‌ها در منطقه گفت‌و‌گو کردند.

این شبکه با اشاره به دیدار عراقچی و هیثم بن طارق نوشت که وزیر امور خارجه ایران در این ملاقات، سلطان عمان را در جریان ابتکار تهران برای پایان دادن به جنگ با آمریکا قرار داده است.

تلاش دیپلماتیک برای جلوگیری از گسترش دامنه بحران

روزنامه «عمان» نیز در پوشش این سفر، بر مذاکرات عراقچی با بدر البوسعیدی تمرکز کرد و نوشت که دو طرف در دیداری در ساختمان وزارت امور خارجه عمان، آخرین تحولات منطقه‌ای و چالش‌های مرتبط با شرایط کنونی را بررسی کردند.

بر اساس گزارش این روزنامه به نقل از خبرگزاری رسمی عمان، دو وزیر درباره گزینه‌های دیپلماتیک موجود برای مهار تنش‌ها و فعال‌سازی دوباره مسیر‌های گفت‌و‌گو و مذاکره رایزنی کردند. هدف از این تلاش‌ها، گسترش زمینه‌های تفاهم میان طرف‌های درگیر، جلوگیری از افزایش دامنه بحران و کاهش پیامد‌های آن برای منطقه عنوان شده است.

روزنامه عمان همچنین به طرح موضوع امنیت آبراه‌های دریایی در مذاکرات دو وزیر اشاره کرد و نوشت که عراقچی و البوسعیدی بر اهمیت حفظ امنیت گذرگاه‌های دریایی و تضمین جریان آزاد کشتیرانی و تجارت بین‌المللی تاکید کردند.

ضرورت باز نگه داشتن کانال‌های ارتباطی سیاسی و دیپلماتیک نیز از دیگر محور‌های این دیدار بود؛ موضوعی که به نوشته این رسانه، می‌تواند به تقویت اعتماد و فراهم کردن زمینه مناسب برای حل‌وفصل مسائل باقی‌مانده کمک کند.

الجریده: انتقال پیام پزشکیان به سلطان عمان/ بررسی پایان بحران از راه مسالمت‌آمیز

روزنامه کویتی الجریده نیز با تیتر «وزیر خارجه ایران از نقش محوری عمان در حمایت از تلاش‌های کاهش تنش تمجید کرد»، به سفر عراقچی پرداخت.

این روزنامه در گزارش خود نوشت که وزیر امور خارجه ایران در جریان دیدار با سلطان هیثم بن طارق، پیام مکتوب مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، را به وی تحویل داده است.

الجریده همچنین محور مذاکرات عراقچی و سلطان عمان را بررسی آخرین تحولات منطقه و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش و پایان دادن به بحران از راه‌های مسالمت‌آمیز عنوان کرد.

این روزنامه همچنین نوشت که تاکید بر نقش عمان در حمایت از روند‌های دیپلماتیک و فراهم کردن زمینه گفت‌و‌گو میان طرف‌های مختلف، بخش دیگری از بازتاب این روزنامه کویتی از سفر وزیر امور خارجه ایران بود.

رسانه‌های لبنانی: تقدیر از نقش میانجیگرانه عمان/ بررسی تبعات مداخلات خصمانه آمریکا

شبکه‌های لبنانی المیادین و المنار و پایگاه خبری العهد نیز این سفر را با تمرکز بر روابط تهران و مسقط و مواضع دو طرف درباره تحولات منطقه پوشش دادند.

این رسانه‌ها گزارش دادند که عباس عراقچی در دیدار با سلطان عمان، بر عزم ایران برای گسترش روابط با عمان در همه زمینه‌ها تأکید کرده و با اشاره به پیشینه تاریخی روابط دو کشور، خواستار تقویت مناسبات دوجانبه شده است.

به نوشته این رسانه‌ها، دو طرف در این دیدار آخرین تحولات منطقه، به‌ویژه وضعیت ناامنی و تنش‌های ناشی از مداخلات خصمانه آمریکا را بررسی و دیدگاه‌های خود را درباره شرایط موجود تبادل کردند.

المیادین، المنار و العهد همچنین به تمجید عراقچی از نقش عمان به‌عنوان میانجی اشاره کردند.

العربی قطر: تاکید عمان بر اهمیت گفت‌و‌گو برای کاهش تنش‌ها

شبکه العربی قطر نیز در گزارشی کوتاه به دیدار وزیران امور خارجه عمان و ایران در مسقط پرداخت و نوشت که بدر البوسعیدی و عباس عراقچی درباره تلاش‌های دیپلماتیک برای رسیدگی به چالش‌های امنیتی منطقه گفت‌و‌گو کردند.

به نوشته این شبکه، وزیر امور خارجه عمان بر اهمیت گفت‌و‌گو و رایزنی برای کاهش تنش‌ها و دستیابی به راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز تاکید کرده است.

المسیره یمن: تاکید ایران و عمان بر فعال‌سازی مسیر‌های مذاکره

شبکه المسیره یمن نیز در بازتاب این دیدار، به نقل از وزارت امور خارجه عمان گزارش داد که دو وزیر درباره فعال‌سازی دوباره راهکار‌های دیپلماتیک و مسیر‌های مذاکره و همچنین مسائل مربوط به حمل‌ونقل دریایی و امنیت گذرگاه‌های دریایی گفت‌و‌گو کردند.

این شبکه با برجسته کردن موضوع امنیت آبراه‌ها، مذاکرات مسقط را در چارچوب تلاش‌های دیپلماتیک برای مدیریت بحران منطقه‌ای و جلوگیری از اختلال در مسیر‌های کشتیرانی و تجارت بین‌المللی مورد توجه قرار داد.

روزنامه الشرق الاوسط نیز در گزارشی به نقل از بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، نوشت که وی دیدار با همتای ایرانی خود را «سازنده» توصیف کرده است. به نوشته این روزنامه، البوسعیدی اعلام کرد که دو طرف در این نشست، آخرین تلاش‌های دیپلماتیک برای مقابله با چالش‌های منطقه‌ای را بررسی کرده‌اند.