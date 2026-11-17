جوان آنلاین: سردار سرتیپ روح‌الله نوری، جانشین نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امشب در اجلاسیه شهدای لشکر ۲۲ بیت‌المقدس کردستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: از حضور ارزشمند یکایک کردستانی‌های غیور و همیشه در صحنه انقلاب در این محفل تشکر می‌کنم.

به گزارش تسنیم، وی با اشاره به استمرار دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با ملت ایران اظهار کرد: ۴۷ سال است که دشمن در برابر ایران آرام ننشسته و در هر مقطع با ترفندی تازه به دنبال ضربه‌زدن به کشور و ملت ایران بوده است؛ اما در طول این سال‌ها، ملت ایران با ایستادگی و مقاومت، نقشه‌های دشمنان را ناکام گذاشته‌اند.

سردار نوری با اشاره به شهادت رهبر شهید انقلاب، فرماندهان نظامی و جمعی از مردم کشورمان در جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی افزود: این عزیزان مظلومانه به شهادت رسیدند، اما ملت ایران و مدافعان کشور با وجود این مصیبت‌ها، میدان را ترک نکردند و در برابر دشمن ایستادند.

جانشین نیروی زمینی سپاه با تأکید بر اینکه دشمن بار‌ها در برابر اراده ملت ایران شکست خورده است، تصریح کرد: دشمن در مقاطع مختلف مقابل ملت ایران زانو زده و ناکامی‌های متعددی را تجربه کرده است؛ امروز نیز شکست و سرخوردگی خود را پذیرفته و در سطح جهانی، پیروزی و سربلندی ایران در جنگ مورد اذعان قرار گرفته است.

وی با اشاره به مواضع و تحرکات دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور آمریکا، سران مزدور و جریان‌های ضدانقلاب در هیچ نقطه‌ای از امنیت برخوردار نیستند.

سردار نوری در ادامه سخنان خود، با اشاره به تلاش‌های جریان‌های ضدانقلاب و تجزیه‌طلب برای تضعیف و تجزیه ایران، بر ضرورت شناخت توطئه‌های دشمن و هوشیاری در برابر طرح‌های آنان تأکید کرد.

جانشین نیروی زمینی سپاه در بخشی دیگر از سخنانش به موضوع یک توافق‌نامه میان طرف عراقی در منطقه اشاره کرد و گفت: در مفاد آن، موضوعاتی درباره جمهوری اسلامی ایران و خاک کشور مطرح بوده که باید تروریست‌ها از منطقه اخراج شوند. وی با اشاره به آنچه بند نخست این توافق‌نامه عنوان کرد، نسبت به اهداف جریان‌های تجزیه‌طلب و حامیان آنان هشدار داد و تأکید کرد که دشمنان به دنبال شکستن اراده ملت، تجزیه کشور، از بین بردن عزت ملی و تضعیف ایستادگی مردم ایران هستند.

وی با بیان اینکه تروریست‌ها دست از شرارت بردارند، هشدار داد: دشمنان بدانند که حتی رئیس‌جمهور آمریکا در کنار سران مزدور آمریکایی و صهیونی در کنار گروهک‌های تروریستی در هیچ نقطه‌ای امنیت ندارند.

سردار نوری با اشاره به ایستادگی زنان و مردان ایرانی در مناطق مختلف کشور، از جمله آذربایجان غربی و کردستان، بر نقش وحدت ملی و تبعیت از رهبری در مقابله با توطئه‌ها تأکید کرد و خواستار هوشیاری در برابر آموزش‌ها و تحرکات جریان‌های تجزیه‌طلب شد.

جانشین نیروی زمینی سپاه در ادامه با اشاره به تلاش رزمندگان برای برقراری و تثبیت امنیت در مناطق شمال‌غرب و غرب کشور، اظهار داشت: امنیت امروز این مناطق حاصل مجاهدت، هوشیاری و حضور مستمر رزمندگانی است که در دشوارترین شرایط، مسئولیت صیانت از مرز‌ها و مقابله با تهدید‌های امنیتی را بر عهده دارند.

وی با تأکید بر اینکه نیرو‌های مسلح و رزمندگان اسلام با آمادگی کامل تحولات و تحرکات دشمن را رصد می‌کنند، افزود: مدافعان امنیت کشور در برابر هرگونه تهدید و تحرک علیه تمامیت ارضی و امنیت ملی، آماده اقدام و پاسخگویی قاطع هستند و اجازه نخواهند داد دشمنان و جریان‌های ضدانقلاب، امنیت و آرامش مردم را خدشه‌دار کنند.

نوری با اشاره به تجربه سال‌های گذشته در مقابله با گروهک‌های تروریستی و تجزیه‌طلب خاطرنشان کرد: دشمنان همواره تلاش کرده‌اند از طریق ناامن‌سازی مناطق مرزی و ایجاد اختلاف و تفرقه، به اهداف خود دست یابند؛ اما ایستادگی رزمندگان و همراهی مردم، این توطئه‌ها را با شکست مواجه کرده است.

جانشین نیروی زمینی سپاه تأکید کرد: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از امنیت و استقلال کشور آمادگی دارند و هرگونه اقدام تهدیدآمیز را با پاسخ متناسب روبه‌رو خواهند کرد.