تشدید ناامنی در حریم هوایی عربستان با لغو گسترده پرواز‌ها در شرکت‌های هواپیمایی سعودی و توقف بخشی از مسیر‌های بین‌المللی شدن بحران در آسمان این کشور را عمیق‌تر کرد.

جوان آنلاین: اختلال در شبکه حمل‌ونقل هوایی عربستان در پی تشدید حملات نیرو‌های مسلح یمن به زیرساخت‌های این کشور، ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است؛ به‌گونه‌ای که داده‌های یک شرکت معتبر تحلیل هوانوردی نشان می‌دهد تقریباً نیمی از پرواز‌های برنامه‌ریزی‌شده شرکت هواپیمایی ارزان‌قیمت «فلای‌ادیل» عربستان در ۱۲ روز نخست ماه نوامبر (از ۱۱ آبان تا ۲۲ آبان) لغو شده است.

به گزارش فارس، بر اساس داده‌های شرکت «سیریوم»، از مجموع یک‌هزار و ۴۰۵ پرواز برنامه‌ریزی‌شده فلای‌ادیل در فاصله اول تا ۱۲ نوامبر، حدود ۴۵ درصد انجام نشده است؛ آماری که نشان‌دهنده فشار قابل توجه شرایط امنیتی و محدودیت‌های عملیاتی بر شرکت‌های هواپیمایی سعودی است.

شرکت هواپیمایی ارزان‌قیمت فلای‌ادیل که در سال‌های اخیر با توسعه مسیر‌ها و افزایش شمار مسافران، به یکی از بازیگران مهم بازار پرواز‌های اقتصادی عربستان تبدیل شده بود.

پایگاه خبری انگلیسی «عربین گلف بیزنس اینسایتس» در گزارشی نوشت میزان لغو پرواز‌ها در شرکت‌های هواپیمایی دیگر عربستان نیز قابل توجه بوده است؛ به‌طوری‌که در همین بازه زمانی حدود ۶ درصد از پرواز‌های شرکت هواپیمایی سعودی و ۱۵ درصد از پرواز‌های «فلای‌ناس» لغو شده است.

سهم بالای پرواز‌های منطقه‌ای فلای‌ادیل

در همین زمینه، «جان گرانت»، شریک مدیریتی شرکت مشاوره هوانوردی «میداس اوییشن»، با اشاره به تفاوت ساختار عملیاتی شرکت‌های هواپیمایی سعودی گفت فلای‌ادیل به دلیل سهم بالاتر پرواز‌های منطقه‌ای، در برابر تغییرات شرایط عملیاتی و امنیتی آسیب‌پذیرتر است.

بر اساس این گزارش، شرکت‌های هواپیمایی سعودی و منطقه‌ای از جمله سعودی، فلای‌ادیل، امارات و فلای‌دبی در ماه اکتبر نیز با کاهش ۲۵ تا ۷۵ درصدی حجم پرواز‌های خود به مقصد عربستان مواجه شده بودند.

این ارقام نشان می‌دهد پیامد‌های بحران صرفاً به توقف مقطعی پرواز‌ها در یک فرودگاه محدود نمانده و به تدریج شبکه پروازی عربستان و ارتباط هوایی این کشور با مقاصد منطقه‌ای و بین‌المللی را تحت تأثیر قرار داده است.

اختلال گسترده در فرودگاه‌های عربستان؛ از ریاض تا نجران

دامنه اختلالات در مهر ماه به‌مراتب گسترده‌تر بود. طبق داده‌های شرکت سیریوم، بین هشتم تا بیست‌وپنجم اکتبر بیش از ۷ هزار و ۸۰۰ پرواز در فرودگاه‌های عربستان لغو شد؛ رقمی که حدود ۴۵ درصد کل پرواز‌های برنامه‌ریزی‌شده در این دوره را شامل می‌شود.

فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، یکی از مهم‌ترین مراکز حمل‌ونقل هوایی عربستان، بیشترین آسیب را متحمل شد. از مجموع ۴ هزار و ۷۳۶ پرواز برنامه‌ریزی‌شده این فرودگاه در فاصله هشتم تا بیست‌وپنجم اکتبر، ۴ هزار و ۷۱ پرواز، معادل ۸۶ درصد، لغو شد.

این فرودگاه پس از توقف فعالیت از دهم اکتبر، (۱۸ مهر ماه) در بیست‌وپنجم همان ماه (۳ آبان) به‌صورت محدود بازگشایی شد؛ با این حال، ازسرگیری فعالیت آن به معنای بازگشت شرایط عادی نبود و پرواز‌های داخلی و بخشی از پرواز‌های بین‌المللی با محدودیت‌هایی از سر گرفته شدند.

فرودگاه‌های دمام و اب‌ها نیز به ترتیب با لغو حدود ۴۲ و ۴۶.۷ درصد پرواز‌های خود مواجه شدند. در فرودگاه نجران، در نزدیکی مرز یمن، نیز تمامی پرواز‌ها در بازه مورد اشاره لغو شده بود.

نیرو‌های مسلح یمن از تیر ماه گذشته به شرکت‌های هواپیمایی درباره عبور از حریم هوایی عربستان هشدار دادند و در ادامه، فرودگاه‌های اصلی این کشور از جمله ریاض، جده و دمام را در فهرست اهداف خود قرار دادند.

این هشدار‌ها در مهر ماه تجدید شد و از شرکت‌های هواپیمایی خواسته شد از فرودگاه‌ها و آسمان عربستان، به‌استثنای مکه و مدینه، استفاده نکنند.

هم‌زمان، آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا نیز در بولتن به‌روزشده ۱۶ نوامبر، با اشاره به تهدیدات موشکی و پهپادی، درباره خطرات امنیتی حریم هوایی عربستان هشدار داد و اعتبار ارزیابی خود را تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۷ تمدید کرد.

تداوم لغو و تغییر مسیر پروازها، علاوه بر صنعت هوانوردی، دسترسی سرمایه‌گذاران و هیأت‌های خارجی به عربستان را نیز با مشکل مواجه کرده و برگزاری رویداد‌های اقتصادی بین‌المللی این کشور، از جمله کنفرانس «داووس صحرا» را تحت تأثیر قرار داده است؛ مسئله‌ای که می‌تواند بر برنامه ریاض برای جذب سرمایه خارجی و پیشبرد طرح تحول اقتصادی فشار وارد کند.