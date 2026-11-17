جوان آنلاین: در روزگاری که قوای اهریمنی و شیطانی جهان در حذف و هدم اسلام و تشیع هم‌داستان شده‌اند، بهتر می‌توان زیست و کارنامه عالم عامل زنده‌یاد آیت‌الله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی را به نظاره و ارزیابی نشست. چه مرجعیت پرشکوه و کردار پرشوکت وی، یادآور سیره سلف صالح بود و برای بسا مردمان، حجتی محکم و قطعی قلمداد می‌شد. به ویژه یادآوری شمه‌ای از آن، که اینک هم درس‌آموز است و هم ابطال‌گر زمزمه بدخواهان، به‌هنگام می‌نماید:

۱- آن فرزانه فقید در طول دهه‌ها، چند نسل از فقها، مدرسان حوزه‌های علمیه قم و نجف، خطبا و اهل منبر و داعیان الی‌الله را تربیت نمود و عقیده و اندیشه ایشان را استوار ساخت. این عده پرشمار، هم‌اینک در جای جای ایران و جهان پراکنده‌اند و به نشر معارف شیعی اشتغال دارند.

۲- آن اندیشمند والا از دوره جوانی، تنها به درس و فحص اکتفا ننمود و یکی از مبلغان نامدار جهان تشیع به شمار می‌رفت. به ویژه که وی در دوره‌ای جامعه دینی را از وعظ پربار خویش بهرمند می‌کرد، که کشور به محل تاخت و تاز جریانات دین‌ستیز از قبیل بهائیت و چپ تبدیل شده بود و ضرورت این مهم، دوچندان می‌نمود.

۳- آن محب پراخلاص خاندان رسالت، به اقامه عزای اهل بیت (ع) و به ویژه در احیای سوگ فاطمی، علوی و موسوی (ع) جهدی فراوان از خویش نشان داد و در طول نزدیک به دو دهه و همپای محبان آل الله، آن را به یک سنت مداوم مبدل ساخت که بی‌شک به نام وی ثبت خواهد گشت.

۴- تصور می‌برم که مفاهیم فوق آمده، در دوران ما آنقدر مفهوم و بسامد سیاسی پیدا کرده، تا ما را از بیان رویکرد‌های ذاتاً سیاسی در سیره آن مرحوم مستغنی سازد. اگر در مقطعی این رفتار‌ها صرفاً مناسکی مذهبی و بی‌خطر برای استعمار تلقی می‌شد، امروز به کنش یا واکنش‌هایی دارای مفهوم اجتماعی و سیاسی بدل شده و در تحلیل‌های ناظران مربوطه مورد توجه و محاسبه جدی قرار می‌گیرد. با این همه و علاوه بر آنچه گفته شد، مواردی، چون حساسیت بر اجرای احکام اسلام طی هفت دهه در منابر و کرسی درس، همراهی با نهضت اسلامی در ادوار گوناگون آن، حضور در جبهه‌های جنگ در دوره دفاع مقدس و دلگرم ساختن رزمندگان و منع تضعیف نظام اسلامی به دلیل آثار خطیر آن بر اسلام و تشیع را، نباید از نظر دور داشت.

۵- و نهایتاً دریغ و درد از اینکه به مرور، حوزه از اعلام و بزرگان خویش تهی می‌گردد و تضمینی برای پر شدن جای ایشان در کف نیست. هرچند که خدای کریم، هماره پاسدار این عرصه بوده و کرامتش همواره مستدام است.