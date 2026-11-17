جوان آنلاین: سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار داد که ادامه اشتباهات رژیم آل خلیفه، حیات آنان را در نظم امنیتی جدید منطقه به تردید خواهد انداخت. سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی خطاب به حاکمان بحرین هشدار داد: همکاری در تهاجم به ایران اسلامی، حیات در حباب امنیتی امریکا و تعرض به حریم مرجعیت شیعه، سه اشتباه کلیدی رژیم آل خلیفه است که در صورت ادامه، حیات آنان را در نظم امنیتی جدید منطقه به تردید خواهد انداخت. العاقل یکفی بالاشاره.

این هشدار پس از آن مطرح شده است که دادگاه کیفری عالی بحرین روز دوشنبه ۲۵ آبان، در پرونده‌ای با ۶۹ متهم، ۶۴ نفر را به حبس ابد و پنج نفر دیگر را به ۱۵ سال زندان محکوم کرد. بر اساس گزارش مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین، ۶۰ نفر از متهمان از علمای شیعه این کشور بودند و آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، از برجسته‌ترین رهبران مذهبی شیعیان بحرین نیز در میان محکومان قرار دارد. حکم وی به‌صورت غیابی صادر شده است. بحرین از متحدان امریکا در منطقه است و مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی این کشور در آن قرار دارد.