فرمانده عملیات فرات میانه نیرو‌های حشد الشعبی عراق با رد احتمال بروز درگیری میان نیرو‌های امنیتی مستقر در شهر «النصر»، اعلام کرد نیرو‌های این سازمان، پلیس فدرال و ارتش عراق در هماهنگی کامل با یکدیگر فعالیت می‌کنند.

جوان آنلاین: به نقل از رسانه‌های عراق، سرلشکر علی الحمدانی در نشست خبری در شهر النصر گفت: رسانه‌های مخالف با انتشار اطلاعات گمراه‌کننده، افکار عمومی را منحرف می‌کنند و درصدد سوق دادن اوضاع به سمت برخورد و درگیری هستند.

به گزارش ایرنا، وی با تاکید بر اینکه هیچ‌گونه درگیری میان نیرو‌های امنیتی رخ نخواهد داد، افزود: نیرو‌های حشد الشعبی، پلیس فدرال و ارتش عراق پیش‌تر در یک سنگر مشترک علیه تروریسم جنگیده‌اند.

الحمدانی با اشاره به وضعیت استقرار نیرو‌ها در شهر النصر، اظهار کرد که یگان‌هایی از تیپ پلیس فدرال و ارتش عراق، در کنار نیرو‌های حشد الشعبی، در این شهر حضور دارند.

فرمانده عملیات فرات میانه حشد الشعبی همچنین گفت که نیرو‌های مستقر در شهر النصر برای استقبال از نیرو‌های پلیس انرژی به‌منظور بررسی خط لوله، همکاری کامل دارند و آمادگی خود را برای ارائه پشتیبانی لجستیکی در عملیات حفاری در دو طرف خط لوله و انجام بررسی‌های موردنظر اعلام کرده‌اند.

پیش از این نیز، «ابوطالب السعیدی» یکی از فرماندهان گردان‌های حزب‌الله عراق با بیان اینکه نیرو‌های مقاومت در ۱۲ سال گذشته در کنار ارتش و نیرو‌های امنیتی با تروریسم مبارزه کرده‌اند، تاکید کرد که هیچ درگیری میان نیرو‌های مقاومت با دستگاه‌های امنیتی روی نخواهد داد.

این اظهارات پس از آن بیان شد که حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق در گفت‌و‌گو با خبرگزاری رسمی این کشور اعلام کرد نیرو‌های مسلح وارد منطقه جرف‌النصر خواهند شد و مهلتی برای خروج گردان‌های حزب‌الله از این منطقه تعیین شده است.

العبودی همچنین اظهار داشت کمیته عالی تحقیقات، دستکاری در خطوط لوله نفت و وجود پالایشگاه‌ها، مخازن و تانکر‌های نفتی در داخل منطقه جرف‌النصر را شناسایی کرده است.

حزب‌الله عراق نیز با اشاره به اعزام یک «کمیته فنی» به جرف النصر برای بررسی صحت اتهامات وارده، تاکید کرد که این کمیته هیچ‌گونه تعرض یا تخلفی در خطوط لوله نفت عبوری از این منطقه نیافته است که این موضوع کذب بودن ادعا‌های قاچاق را اثبات می‌کند.