جوان آنلاین: سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه که برای انجام یک دیدار رسمی از عمان به مسقط سفر کرده است، عصر امروز هیئتی از قطر را به حضور پذیرفت.

اعضای هیئت قطری که به ریاست مشاور نخست‌وزیر قطر به عمان سفر کرده‌اند، در این دیدار درباره آخرین تحولات منطقه با وزیر امور خارجه کشورمان رایزنی کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به تداوم نقش‌آفرینی قطر برای کاهش تنش‌های موجود در منطقه، بر اهمیت استمرار مشورت‌ها میان کشور‌های منطقه برای مقابله با تحرکات بی ثبات کننده و ناامن‌ساز بازیگران خارج از منطقه تأکید کرد.